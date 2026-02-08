El cantante sigue en el foco de la polémica tras cantar con el presidente en el Festival de Jesús María.

El Chaqueño Palavecino quedó en medio de una gran tormenta de críticas luego de lo que fue el show que hizo con Javier Milei. Es que el artista invitó al presidente a cantar una de sus canciones en el Festival de Jesús María.

Esta situación derivó en una enorme polémica y hasta fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas. Pero en las últimas horas el tema volvió a estar en los principales portales luego de que un reconocido artista lo criticó duramente.

Se trata nada más y nada menos que de Víctor Heredia, quien brindó una entrevista en Radio 10 y allí opinó sin filtro sobre su colega: "La actuación del Chaqueño con el presidente me pareció realmente espantosa".

Víctor Heredia, el artista que apuntó contra el Chaqueño Palavecino Un reconocido artista apuntó contra el Chaqueño Palavecino por el show con Javier Milei El Chaqueño dejó en claro en una entrevista que "he cantado con tantos, tantos tomadores de vino, así que compartir este momento lindo no es nada malo, es solo cantar. Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete. Aparte, no sé quiénes son (los que critican), de dónde vienen, ni qué han hecho".