El Chaqueño Palavecino habló luego de ser expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas: su palabra

En las últimas horas surgió esta información luego de la invitación que le hizo a Javier Milei en Jesús María.

El Chaqueño Palavecino se encuentra en medio de una fuerte tormenta luego de que invitó a cantar en el Festival de Jesús María al presidente Javier Milei. Desde ese momento las críticas fueron letales y ahora salió la noticia de que fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas.

La decisión se oficializó mediante un comunicado en el que la entidad expresó que la actuación del cantante en un acto popular junto al mandatario resulta "incompatible con la esencia criolla", según los lineamientos que sostienen desde su creación.

El cantante decidió romper el silencio y lo hizo en América con Mauro Szeta. El periodista le consultó si conocía a esta asociación y él dejó en claro que no estaba al tanto de lo que estaba pasando: "No sé nada, vi desde ayer todo esto. Me suena raro".

La palabra del Chaqueño Palavecino

Respecto al momento que vivió junto Javier Milei, el artista comentó que "lo invité como a tantas autoridades. Me enteré un día antes de que iba a ir". Lo cierto es que esta noticia se volvió viral en las últimas horas y sorprendió a los fanáticos del Chaqueño.