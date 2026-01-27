Tras cantar con Javier Milei, expulsan al Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas

La grieta pareciera haber llegado a las peñas. La entidad decidió expulsar al ícono luego de que participara en un acto popular junto al Presidente.

El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas. La noticia se dio a conocer a una semana de la actuación de Javier Milei junto al artista en el marco del Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María.

Según la entidad, el gesto del mítico compositor fue considerado imperdonable y totalmente opuesto a los principios fundacionales que defienden, descrito asó como "incompatible con la esencia criolla".

El comunicado de Raíces Criollas

Desde la Asociación fueron contundentes al explicar los motivos de la desvinculación. Según el comunicado, su postura histórica ha sido sostener un vínculo inquebrantable con las expresiones populares y las luchas sociales, manteniendo al folklore en una vereda opuesta a los espacios de poder político de turno:

"Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder", se expresó ante las autoridades.

Para la organización, la foto y la presencia del Chaqueño en un evento oficial no fue solo una simple postal, sino una acción que "contradice la esencia del movimiento criollo", el cual, aseguran, se funda sobre la identidad cultural y la memoria de los pueblos, y no sobre alineamientos partidarios.