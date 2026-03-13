¡A puro beso! Las románticas imágenes de Zulma Lobato con su "nuevo marido": "Se viene el civil"

La mediática atraviesa un presente soñado y Jazmín La Cuerpo compartió las primeras fotos de la pareja.

En medio de un presente más tranquilo y alejado de las polémicas mediáticas, la vida sentimental de Zulma Lobato volvió a quedar en el centro de la escena. La popular figura mediática atraviesa un nuevo capítulo personal que tiene como protagonista nada menos que al amor.

Fue Jazmín La Cuerpo quien dio a conocer la feliz noticia. A través de su cuenta de Instagram (Jazminlacuerpooficial1), la influencer dejó al descubierto que Lobato atraviesa un momento especial en su vida amorosa, al haberse puesto en pareja con Claudio, su plomero.

Zulma Lobato y su pareja Lobato está en pareja con Claudio, su plomero. Instagram Jazminlacuerpooficial1. "¡Se viene el civil! Organizando su boda, su sueño siempre fue vestirse de blanco", reveló Jazmín La Cuerpo en el inicio de la publicación.

Zulma Lobato y su pareja 2 Fue Jazmín La Cuerpo quien dio a conocer la feliz noticia. Instagram Jazminlacuerpooficial1. Zulma Lobato y su pareja 3 ¡Que viva el amor! Instagram Jazminlacuerpooficial1. Asimismo, expresó su emoción por el presente sentimental de Zulma: "Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido. Te mereces todo lo lindo del mundo, lo que empezó como un simple servicio en tu hogar terminó en un hermoso romance. El amor no sabe de género ni edad. Te amo, bella amiga".