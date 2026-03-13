Estefanía Pasquini reveló toda la verdad sobre la vida sexual de Alberto Cormillot a los 87 años
Tras una picante pregunta de Mario Massaccesi sobre la vida íntima de Cormillot, Pasquini contó detalles del presente que nadie se imaginaba.
Un divertido momento se vivió en Cuestión de peso cuando Mario Massaccesi sacó a relucir una antigua declaración del reconocido médico Alberto Cormillot y lo puso en aprietos frente a todos en el estudio.
Todo comenzó cuando el conductor recordó una entrevista que el especialista había dado años atrás para una revista. Intrigado, Massaccesi decidió traer la frase al presente y preguntó directamente al aire: "Esto que dijo Alberto, alguna vez, ¿es verdad o no?", antes de leer el titular de aquella nota. "Voy a tener sexo hasta los 85", había declarado el médico, quien hoy tiene 87 años.
La reacción no tardó en llegar. Entre risas, Estefanía Pasquini intervino rápidamente y confesó: "No, no. No se jubiló de eso". El comentario provocó aplausos en el estudio y el conductor redobló la apuesta con humor: "Alberto, nos mentiste a todos en la cara".
Luego, el propio Cormillot aclaró el contexto de aquella frase. Explicó que la entrevista había sido realizada cuando tenía alrededor de 50 años, mucho antes de imaginar cómo sería su vida décadas después y, por supuesto, antes de conocer a Pasquini.
Esto fue lo que le dijo Mario Massaccesi, en Cuestión de peso, a Alberto Cormillot
En medio de la charla, Massaccesi también destacó los cambios que el médico experimentó en su vida personal con el paso del tiempo, mencionando incluso la llegada de su hijo Emilio Cormillot. Ante ese comentario, la nutricionista respondió entre risas: "Le hicimos muy bien la verdad".