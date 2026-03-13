Estefanía Pasquini reveló toda la verdad sobre la vida sexual de Alberto Cormillot a los 87 años

Tras una picante pregunta de Mario Massaccesi sobre la vida íntima de Cormillot, Pasquini contó detalles del presente que nadie se imaginaba.

Un divertido momento se vivió en Cuestión de peso cuando Mario Massaccesi sacó a relucir una antigua declaración del reconocido médico Alberto Cormillot y lo puso en aprietos frente a todos en el estudio.

Todo comenzó cuando el conductor recordó una entrevista que el especialista había dado años atrás para una revista. Intrigado, Massaccesi decidió traer la frase al presente y preguntó directamente al aire: "Esto que dijo Alberto, alguna vez, ¿es verdad o no?", antes de leer el titular de aquella nota. "Voy a tener sexo hasta los 85", había declarado el médico, quien hoy tiene 87 años.

Alberto Cormillot revista La antigua revista que compartieron en la emisión de Cuestión de peso. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La reacción no tardó en llegar. Entre risas, Estefanía Pasquini intervino rápidamente y confesó: "No, no. No se jubiló de eso". El comentario provocó aplausos en el estudio y el conductor redobló la apuesta con humor: "Alberto, nos mentiste a todos en la cara".

Luego, el propio Cormillot aclaró el contexto de aquella frase. Explicó que la entrevista había sido realizada cuando tenía alrededor de 50 años, mucho antes de imaginar cómo sería su vida décadas después y, por supuesto, antes de conocer a Pasquini.