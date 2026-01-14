Preocupación por Alberto Cormillot: apareció con cuello ortopédico y explicó qué le pasó

Alberto Cormillot llamó la atención de sus colegas y oyentes al presentarse en Radio Mitre con un cuello ortopédico, una imagen que generó inquietud en el estudio y rápidamente despertó preguntas sobre su estado de salud.

Lejos de alarmarse, el reconocido médico decidió llevar tranquilidad y explicó con naturalidad lo ocurrido. Según contó, sufrió un accidente de tránsito que le provocó una lesión cervical.

"Me chocaron de atrás el auto y tuve el golpe, un latigazo en el cuello", relató Cormillot, tomándose la situación con humor tras mostrar su llamativo "nuevo look".

Alberto detalló que deberá utilizar el collar durante un tiempo prolongado y explicó que, lejos de resultarle molesto, cumple una función clave en su recuperación. "Lo voy a tener un par de meses... No es incómodo, al contrario. Es cómodo porque te alivia el dolor, no te deja hacer ningún movimiento que sea inconveniente", señaló el médico.

Además, el especialista aprovechó para describir los distintos tipos de collares cervicales y por qué en su caso optó por uno más flexible. "Están dos tipos de collares, los duros, y estos que son de una espuma fuerte. Limitan el dolor, pero no molestan", explicó Alberto Cormillot .

Fiel a su estilo, el integrante de Cuestión de peso no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la situación y hasta confesó que ya se acostumbró a usarlo durante todo el día. "Duermo con el cuello también. Creo que no lo voy a dejar de usar, es la nueva tendencia", lanzó entre risas el médico.

Alberto Cormillot y Estafanía Pasquini Estefanía Pasquini llevó tranquilidad. Captura de pantalla Instagram Estefi_pasquini.

Por su parte, Estefanía Pasquini, esposa de Cormillot, brindó a Clarín más detalles sobre el episodio y buscó llevar calma: "Fue algo menor... Tuvo un latigazo en el cuello. El efecto latigazo es cuando te chocan de atrás y la cabeza va para delante y vuelve".

Finalmente, la nutricionista reconoció que el especialista intentó restarle importancia al dolor en un primer momento, pero destacó la importancia de atender el problema a tiempo. "Se estaba bancando el dolor. Yo creo que minimizó y dijo en unos días se me pasa, pero no... Mejor prevenir y estar atentos", concluyó Pasquini.