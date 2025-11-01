El mítico médico se recupera de manera favorable y en sus redes sociales compartió su rutina de ejercicio que lo mantiene fuerte y saludable.

Alberto Cormillot sin dudas es ejemplo de superación, ejercicio y vida saludable a solo tres años de cumplir nueve décadas. El hombre, quien ha compartido diversos consejos relacionados a la buena alimentación y salud, hoy muestra su rutina de ejercicios a un mes de haber sido intervenido de urgencia.

En sus red oficial en Instagram, el hombre de 87 años compartió un video de su entrenamiento con sus más de 500 mil seguidores, allí se lo ve realizando ejercicios con mancuernas, inclusive compartiendo la rutina con su hijo más pequeño, Emilio.

El video que impactó a muchos Embed - Así entrena Alberto Cormillot a los 87 años y a un mes de su operación de urgencia: el impactante video "Después de una caída y una lesión en una pierna, fortaleciendo la parte superior que es la que me permitió no lastimarme más. Porque el ejercicio también es una forma de votar por nuestra salud todos los días", expresó Cormillot el domingo de elecciones.

Luego, cerró con la mención de su pequeño hijo y demostrando su felicidad: "Un poco de fuerza, mucha energía y el ritmo que marca Emilio y las instrucciones de mi profe Fabián Tricerri. Así disfrutamos la jornada, con movimiento, alegría y juntos".

Una intervención de urgencia Desde Cuestión de peso contaron qué le pasó a Cormillot. El 25 de septiembre, el médico comenzó a sentir una "molestia rara" en el pecho mientras se dirigía a la radio. Este malestar se extendía hacia la mandíbula y los oídos. Debido a los síntomas, acudió de inmediato a un sanatorio. Tras realizarle estudios, los médicos decidieron practicarle una angioplastia para evaluar sus arterias coronarias.