Tras ganar las elecciones: la familia de Ricardo Fort lanzó una fuerte acusación contra Virginia Gallardo

Virginia Gallardo celebró un triunfo contundente en Corrientes, donde logró una banca de diputada nacional para La Libertad Avanza con el 32,67% de los votos. Pero, la celebración se vio empañada por un escándalo que revive su pasado mediático con Ricardo Fort. ¿Qué ocurrió esta vez?

El festejo de la futura legisladora, que asumirá su cargo el 10 de diciembre, quedó en el centro de la polémica por su última foto posteada con "El comandante". El mediático dejó este mundo hace más de una década y la actriz retomó su memoria antes de los resultados de las elecciones con una fotografía que por supuesto, generó escándalo en lo político, en el espectáculo y ahora; en lo legal.

“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo, vamos comandante . Confío en que me estarás cuidando”, escribió la candidata en dicho posteo.

Sin embargo, la reacción del entorno de Fort fue inmediata y tajante. Quien se expresó sobre el tema fue fue César Carrozza , abogado de Martita y Felipe Fort, los herederos del empresario. En diálogo con Intrusos (América TV), el letrado no ocultó la molestia de la familia.

“Me hizo ruido la foto, nadie tiene que ser hipócrita. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se usó a Ricardo" , disparó Carrozza.

El abogado apuntó directamente a lo que considera una contradicción de la diputada electa: “Vi el posteo de Virginia, pero me pareció que, en el momento en el que ella dice que no quería participar de la biopic de Ricardo porque quería alejar su imagen, estaba en todo su derecho. Pero acá está usando la imagen de Ricardo sin el consentimiento de sus hijos”.

Carrozza subrayó la extrañeza del posteo, señalando que Gallardo no suele recordar al empresario en fechas significativas: “Virginia nunca publicó una imagen de él, ni para su cumpleaños ni para la fecha de su fallecimiento”.

¿Qué ocurrirá con la futura diputada?

Virginia Gallardo La Libertad Avanza El posteo con el que se anunciaba su triunfo en Corrientes. Créditos: Instagram / virchugallardo

A pesar del enojo por lo que consideran un "uso indebido de imagen", el abogado confirmó que la familia no iniciará acciones legales.

“No vamos a mandar una carta documento", aclaró Carrozza, aunque diferenció este episodio de un simple posteo de recuerdo. "Fue una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”, advirtió.

Visiblemente molesto, el abogado concluyó resumiendo el sentir de la familia Fort sobre la estrategia de Gallardo: “Para todo el mundo Ricardo es ‘el comandante’. Me parece que a ella le sirvió usar su imagen para recordar que estuvo en su vida y que había que votarla”.