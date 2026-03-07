Felipe Fort desfiló en BAFWEEK y homenajeó a Ricardo Fort: mirá con qué

Felipe Fort llevó una prenda con la cara del “Comandante” y sorprendió en la pasarela. No te pierdas todos los detalles en la nota.

La tercera jornada de BAFWEEK tuvo a Felipe Fort en una pasarela, bajo un contexto cargado de significado personal. El hijo de Ricardo Fort participó del desfile de Bullbenny en el marco del 15 aniversario de la marca, y convirtió la aparición en un homenaje directo al “Comandante”.

El evento se realizó en un salón de fiestas de Palermo y reunió a figuras del mundo fashion, influencers y creadores de contenido. Antes de salir a la pasarela, Felipe llegó al lugar con una campera muy especial que se trató del modelo “Ricky” de la marca Humdrumstadt, una prenda diseñada como homenaje directo a su padre.

De un lado, el diseño presenta un animal print con la cara de Ricardo Fort estampada tanto en el frente como en la espalda. Del otro lado, la prenda se transforma completamente, siendo de un negro profundo con tiras blancas, en una versión más sobria pero igual de poderosa. El modelo se puede encontrar a 158 mil pesos en la web de la marca.

Al momento de desfilar, Felipe cambió de look pero mantuvo la actitud, y apareció con una campera roja de cuero de la marca Bullbenny, la misma firma con la que había debutado como modelo el año anterior. Llevó una camisa blanca desabrochada, combinada con pantalones animal print que concordaron con el espíritu maximalista que siempre caracterizó a su padre.

Felipe lució además una cruz importante al cuello (uno de los must de la temporada), un aro largo en solitario, varios anillos y un cinturón negro con aplicaciones de brillo.