Sancor Seguros apuesta al real estate con 24 proyectos inmobiliarios en todo el país

En el marco de la 90º edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia , el Grupo Sancor Seguros volvió a ser protagonista de uno de los eventos más tradicionales del calendario vendimial: la Noche de las Reinas. La velada, organizada junto al Park Hyatt Mendoza , reunió a autoridades provinciales, referentes del sector empresarial, artistas e invitados especiales para rendir homenaje a las reinas departamentales que compiten por la corona nacional.

El evento se realizó el viernes 6 y volvió a confirmar la estrecha relación entre la aseguradora y la celebración más importante de la cultura mendocina. Este año, además, tuvo un condimento especial: el Grupo Sancor Seguros está celebrando sus 80 años de historia, consolidándose como el líder del mercado asegurador argentino.

La noche contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, autoridades provinciales, representantes del sector privado y referentes del mundo artístico. El espectáculo central estuvo a cargo del reconocido cantante Jorge Rojas, quien brindó un show que coronó una velada cargada de emoción y tradición.

En ese contexto, el presidente de Sancor Seguros, Carlos Casto , dialogó sobre la importancia de acompañar a la Vendimia y sobre el presente que atraviesa la compañía.

La participación de Sancor Seguros en la Noche de las Reinas es ya una tradición que se sostiene desde hace casi tres décadas. Para la empresa, formar parte de esta celebración representa mucho más que un evento institucional: es una forma de reafirmar su vínculo con las comunidades del país.

Jorge Rojas ofreció un show en la Noche de las Reinas.

“Nos sentimos muy cómodos, como en nuestra casa. Estamos participando de nuestra trigésima Vendimia organizando eventos en este marco, así que estamos muy contentos y también participando de una Vendimia tan especial como es la número 90”, expresó Casto.

La celebración se ha convertido con el paso de los años en uno de los encuentros más esperados del calendario vendimial, ya que reúne a las candidatas departamentales en una velada de reconocimiento antes de la elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

Para la compañía, este evento simboliza el compromiso con la cultura y con las tradiciones regionales que forman parte de la identidad argentina.

Un aniversario especial: 80 años de historia

El 2025 fue un año significativo para el Grupo Sancor Seguros. La empresa cumplió 80 años desde su creación, un recorrido que comenzó en el interior del país y que hoy la posiciona como líder del mercado asegurador argentino.

Actualmente la compañía cuenta con más del 12% de participación en el sector y brinda cobertura a más de 9 millones de asegurados.

“Estamos transitando un momento muy bueno, con liderazgo en el mercado y creciendo incluso en un contexto donde el mercado del seguro se ha achicado por cuestiones económicas”, explicó el presidente de la firma.

Según destacó, la compañía ha logrado aumentar su participación aun en un escenario desafiante para la economía, gracias a una estrategia de expansión y diversificación que le permitió consolidar nuevas áreas de negocio.

sancor seguros Federico Pernuzzi y Carlos Casto. MDZ / Maru Mena

Expansión hacia nuevos sectores

A lo largo de los últimos años, el Grupo Sancor Seguros amplió su presencia más allá del negocio asegurador, incorporando nuevas unidades vinculadas a distintos sectores de la economía.

Entre ellas se destacan la medicina prepaga con Prevención Salud, los servicios financieros a través de Banco del Sol y el desarrollo inmobiliario mediante Sancor Seguros Real Estate.

En este último segmento, la compañía impulsa actualmente 24 proyectos inmobiliarios en distintas ciudades del país.

“Decidimos incursionar en el real estate porque invertir en inmuebles ofrece mayor seguridad. Son inversiones de mediano y largo plazo donde el ladrillo sigue siendo una alternativa sólida frente a las inversiones financieras”, explicó Casto.

El primer proyecto se desarrolló en Sunchales, ciudad de origen de la empresa, y posteriormente la iniciativa se expandió hacia otros centros urbanos como Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Posadas, Córdoba, Neuquén y Santa Fe.

Un mercado que refleja la economía

Como sucede con muchas industrias, el mercado asegurador está estrechamente vinculado a la evolución de la economía. Según explicó Casto, actualmente existen sectores con fuerte dinamismo y otros que atraviesan un escenario más complejo.

“El mercado de seguros acompaña a la economía. Hay sectores con mucha actividad, como la minería, el petróleo y la energía, que están en plena expansión y generan oportunidades de negocios importantes”, señaló.

En contraste, la construcción atraviesa un período de menor crecimiento, algo que también se refleja en el nivel de actividad del sector asegurador. “Lo notamos en la cantidad de trabajadores registrados en la construcción y también en los seguros que hacemos a las empresas constructoras. Es un sector donde hoy se ve menos movimiento”, detalló.

Esta lectura del mercado convierte a las aseguradoras en una especie de “sensor económico”, ya que su actividad está directamente vinculada a lo que ocurre en cada rubro productivo.

Expectativas frente a la reforma laboral

Otro de los temas analizados por el presidente de Sancor Seguros fue el impacto de la reforma laboral recientemente aprobada, especialmente en el sistema de riesgos del trabajo.

Desde la perspectiva del sector, algunas de las modificaciones podrían generar condiciones favorables para el empleo formal y para el funcionamiento del sistema.

“Hay ciertos aspectos que favorecen el empleo registrado y eso es muy positivo. Si se generan más puestos de trabajo formales, también se amplía el mercado”, explicó.

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo reducir la litigiosidad, uno de los problemas históricos del sistema de riesgos laborales en Argentina. “La judicialidad sigue siendo un problema endémico. La reforma intenta abordarlo, pero habrá que ver si las medidas se aplican realmente y si logran mejorar la salud del sistema”, advirtió.

Entre los puntos que podrían contribuir a ordenar el esquema mencionó cambios vinculados a los honorarios de los peritos y el respeto a los fallos de la Corte Suprema.

sancor seguro y luis petri El diputado nacional Luis Petri, la periodista Cristina Pérez y autoridades del Grupo Sancor Seguros.

Un grupo con mirada federal

Desde su origen cooperativo en el interior del país, Sancor Seguros ha construido una identidad fuertemente vinculada al desarrollo federal. Hoy la empresa cuenta con presencia en todo el territorio argentino y también en América Latina, con operaciones en Uruguay, Paraguay y Brasil.

Además del negocio asegurador, el grupo impulsa iniciativas vinculadas al desarrollo tecnológico, el emprendedurismo y el impacto social.

A través de su fundación promueve proyectos relacionados con el cooperativismo y la seguridad vial, mientras que programas como CITES, Sancor Seguros Impulsa y Sancor Seguros Ventures buscan apoyar startups y emprendimientos innovadores en áreas como insurtech, fintech y healthtech.

Con 80 años de trayectoria y una estrategia orientada a la diversificación y la innovación, el Grupo Sancor Seguros continúa consolidando su liderazgo en el mercado asegurador argentino.

Y en Mendoza, en una noche que combinó tradición, música y celebración, la compañía volvió a reafirmar su compromiso con la cultura y con una de las fiestas más emblemáticas del país.