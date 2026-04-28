Una famosa conductora se separó de su esposo tras casi 10 años en pareja y una fogosa historia de amor

Tras casi una década de amor y a cuatro años de haber pasado por el altar, Silvina Escudero y su esposo, Federico , decidieron ponerle punto final a su matrimonio. La noticia, que tomó al espectáculo, fue confirmada en las últimas horas tras un mes de distanciamiento físico.

Según trascendió, la separación no fue abrupta, sino el resultado de un largo proceso. La pareja venía atravesando diversas crisis que intentaron sortear de todas las formas posibles. Incluso, compartieron un reciente viaje a Brasil con la intención de recomponer el vínculo, pero no lograron revertir la situación.

El entorno periodístico confirmó que no hay terceros en discordia. El principal motivo de la ruptura fue el desgaste natural de la pareja luego de nueve años de relación. La propia bailarina y panelista le confirmó la noticia al periodista Ángel de Brito, asegurando que fue una decisión charlada, de mutuo acuerdo y que mantiene un excelente concepto de su ahora expareja, entendiendo que era lo mejor para ambos.

Quienes comparten el día a día con la mediática señalaron que, antes del verano, había atravesado momentos de mucha tristeza y se la veía anímicamente golpeada, algo que ahora cobra sentido a la luz de las crisis matrimoniales que estaba enfrentando. No obstante, en los últimos días, tras haber asimilado la decisión definitiva, notaron un cambio radical en ella: un "destape" o "florecer" personal, mostrándose más aliviada y enfocada en su presente laboral.