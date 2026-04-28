Baby Etchecopar cruzó al gobierno de Javier Milei por su respuesta sobre el desempleo: "Esa es una mentira de hijo de pu..."

Con una mirada crítica al plan económico del oficialismo, Baby Etchecopar interpeló al Gobierno por su argumento sobre el destino de quienes van cayendo del mercado laboral.

Baby Etchecopar cargó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei, y en el editorial de su programa en A24 pidió categóricamente que el presidente se sincere sobre la situación en la que se encuentra el país.

"No mientan que el mundo le abre las puertas a Milei. No mienta Milei que todo el mundo está enloquecido con el plan económico, que vengan a hablar con los argentinos para ver cómo estamos", cuestionó Etchecopar sobre el discurso de la cúpula del oficialismo acerca de cómo ven a la Argentina desde el exterior.

Luego, sobre el devenir nacional el conductor dirigió sus dardos al kirchnerismo al remarcar: "Tenés una Cristina, que con el grupo de chorros robaba más de lo que entraba. ¿Qué cuerpo te aguanta eso? No podés". En tanto que retomando su cuestionamiento sobre el rumbo del país con Javier Milei, Baby Etchecopar enfatizó: "No podés con planes económicos donde el pobre se vuelve más pobre y el clase media desaparece. Las fábricas cierran y el hombre que labura siente la vergüenza de tener que ir a comprar el diario para buscar trabajo".

Baby Etchecopar y un dardo contra Javier Milei por el desempleo Baby Etchecopar cruzó a Javier Milei por el desempleo

Visiblemente preocupado por los índices de desempleo, el periodista increpó al oficialismo de manera tajante al señalar: "Ellos te dicen 'se insertan en otro trabajo'. Ahí te das cuenta que son unos pelotudos que no tienen idea de nada. Un hombre de 40 o 50 años, no se inserta en ningún lado, ¿A dónde lo vas a poner, de cámarógrafo? ¿De qué lo vas a poner, de salvavida en Mar del Plata? ¿Lo vas a poner a fabricar alfajores? Ese hombre está perdido, a ese hombre lo mataste en vida, lo hiciste mierda".