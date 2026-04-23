Baby Etchecopar habló de la sexualidad y lanzó una polémica opinión que generó repudio: "Me da asco"

Baby Etchecopar volvió a ubicarse en el centro de la polémica. Fiel a su estilo sin filtros y provocador, el conductor utilizó el aire de su programa en Radio Rivadavia (AM 630) para lanzar un feroz editorial sobre la sexualidad que rápidamente encendió las alarmas por su alto contenido discriminatorio.

El descargo del periodista comenzó apuntando directamente contra las mujeres que eligen vincularse con personas de su mismo sexo. Fiel a una postura tradicionalista, Etchecopar minimizó estas relaciones: "No me digan que lo que no puede dar el hombre te da una amiga, porque eso es de la perdedora que no se levanta a nadie". Y agregó, sin tapujos: "La relación es macho y hembra... no digan que están con una mujer porque el hombre las defraudó".

Lejos de detenerse allí, el conductor arremetió contra la bisexualidad, a la cual calificó como un mito o una simple fachada. Para Etchecopar , existe una "bisexualidad encubierta" que en realidad oculta la verdadera orientación de las personas. "No sos bisexual, la realidad es esa. Sos homosexual que te casaste con una mujer o con un hombre, pero sos homo".

El momento más tenso del editorial llegó cuando el periodista llevó el debate al plano personal y justificó su opinión autodefiniéndose como "arcaico". Al referirse a las prácticas bisexuales de los hombres, expresó un profundo rechazo: "No me cabe en la cabeza que después de que estás con un tipo, vas a besar a una mujer. No me sale, me da asco, ¿qué querés que te diga?".

La escalada de sus dichos rozó la apología a la violencia cuando confesó cómo reaccionaría ante el acercamiento de otro hombre: "A mí un tipo se me pone en pelotas y lo cago a trompadas", disparó, provocando incluso que sus compañeros de mesa intentaran frenarlo al aire pidiéndole que "no le pegue".