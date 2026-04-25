Picante cruce entre Mario Pergolini y Pablo Echarri: el actor le dijo "gorilón" al conductor y recibió una filosa respuesta

Este viernes, Mario Pergolini recibió como invitado en su programa Otro día perdido (eltrece) al conocido actor Pablo Echarri , y más allá del recorrido por algunos de los momentos más destacados de la carrera del artista, hubo espacio para un tenso cruce entre ambos íconos de la televisión.

En medio de una serie de anécdotas personales y profesionales, Echarri interpeló a Pergolini por el uso de un truco con IA en una imagen relacionada con la tobillera electrónica que lleva Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria.

"Escuchame, dejame que diga esto, porque vos afuera dijiste que no ibas a hablar de política. Pusiste un video muy feo, que no me gustó nada", advirtió Pablo Echarri . A lo que rápido de reflejos Mario Pergolini retrucó filoso: "No seas kuka".

Lejos de retroceder en su postura, el actor remarcó: "Bien gorilón tu video, porque vos no sos apolítico. Sos bastante gorilón". Entonces, el anfitrión reconoció que el enojo de su invitado se relaciona con un clip retocado de la expresidenta bailando en su balcón. "¿Sabés que lo de la tobillera lo discutimos si no era una imagen fuerte?", asumió Pergolini .

"Eso es lo que te hace gorila, porque la tobillera es un poco el fetiche del gorila con la detención de ella", insistió Pablo Echarri . A lo que el conductor reaccionó: "Yo entiendo lo que decís, pero entiendo que dentro del humor es una buena descripción. En serio te lo digo, creo que es un lugar donde se puede hacer humor". En sintonía, y más allá de su reproche, el artista coincidió: "Yo creo que con todo se puede hacer humor".

Mario Pergolini y Pablo Echarri en un cruce que no pasó desapercibido

El picante cruce entre Mario Pergolini y Pablo Echarri

Acto seguido, Mario Pergolini dejó en claro que el "humor también tiene sus consecuencias", y su invitado completó: "El humor permite que yo te pueda decir esto, con todo respeto y con todo cariño". Aprovechando el momento de distensión, el líder de Otro día perdido deslizó sarcástico: "Ok, lo vamos a evaluar, pero lo vamos a dejar". A lo que Pablo Echarri retrucó: "No tengo dudas, y sé que lo van a volver a hacer".

Por último, cuando parecía que la dupla iba a pasar a otro tema, Pergolini quiso saber por qué el artista busca siempre la confrontación. En tal sentido, Echarri reconoció que de chico era peleador y que de no haber increpado al conductor por la imagen con IA en cuestión, "no podría volver al barrio a ver a los compañeros a la cara".

"Vos me dijiste 'no vamos a hablar de política, a lo sumo te voy a decir kuka', y bueno yo te puedo decir gorila", concluyó el actor ante la cómplice sonrisa del conductor.