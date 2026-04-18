El invitado con el que Mario Pergolini tuvo el peor rating en lo que va de la nueva temporada de Otro día perdido

El icónico conductor sufrió un revés en las mediciones de la competitiva franja del prime time. Con un partido de fútbol como rival, Mario Pergolini tocó su marca más baja.

Mario Pergolini concluyó este viernes su tercera semana de la nueva temporada de Otro día perdido (eltrece), el late night que combina humor, actualidad y entrevistas con conocidas figuras de la escena pública. En su segundo año con este programa, el conductor enfrenta cada noche un duelo por el rating rivalizando en la competitiva franja del prime time con un tanque como Gran Hermano (Telefe).

Con un esmerado trabajo de su producción, Pergolini tuvo entre el lunes y el viernes en su ciclo a figuras como Ricky Sarkany, Jonatan Viale, Callejero Fino, Federico D'Elía y Sebastián Ortega.

A diferencia de lo que sucedió en la primera semana del regreso Otro día perdido, cuando Mario Pergolini logró posicionar durante tres días a su propuesta como la más rendidora en materia de rating en eltrece, luego la situación cambió y el icónico anfitrión ha tenido dificultades para instalarse en el top 3 de los programas más elegidos en el canal del solcito.

Mario Pergolini enfrenta cada noche un duro duelo por el rating Jonatan Viale le contó a Mario Pergolini un detalle desconocido sobre la muerte de su padre: "Nunca lo conté"

A nivel de promedio, si bien la semana pasada Otro día perdido conquistó buenos números en el rating con Callejero Fino y Federico D'Elía, fue Sebastián Ortega el invitado que le dio la chance al envío de posicionarse en el tercer puesto de lo más visto de este viernes en eltrece, con una media de 4.7 puntos.