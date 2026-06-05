"Me aferro a la vida": el día que el Indio Solari rompió el silencio ante Mario Pergolini para revelar que tenía Parkinson

Tras conocerse la muerte del Indio Solari , distintos programas y figuras del espectáculo recordaron algunos de los momentos más significativos de su trayectoria. En La mañana con Moria volvieron a emitir parte de la extensa conversación que el músico mantuvo con Mario Pergolini en 2016, cuando habló por primera vez en público sobre el parkinson que padecía.

En aquella entrevista, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota decidió poner fin a los rumores y revelar el diagnóstico que hasta entonces había mantenido en la intimidad. "Yo tengo parkinson . Y esto no es de ahora. Lo que pasa es que con el tiempo se empieza a manifestar. A mí no se me manifiesta mucho temblando, sino en rigidez", confesó el músico.

"Esto no lo digan antes de que yo lo diga a la noche", expresó Solari. "Porque sino, no tiene gracia. En realidad, no tiene ninguna gracia", añadió el cantante.

La charla también dio lugar a una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y cómo recibió la noticia de su enfermedad. "Yo soy adorador de la juventud y desgraciadamente es una cosa que se escapa de las manos. Yo venía tirando papel picado hasta hace poco, porque me sentía el hombre metálico y hasta que un día te van y te dicen: 'Me parece que ya el papel picado no va'", reflexionó el artista.

Indio Solari El cantante habló sobre la enfermedad de Parkinson. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

En medio del intercambio, Pergolini le señaló que, por su forma de pensar, podía comprender mejor una situación así. Sin embargo, el Indio Solari respondió con una mirada más compleja sobre la naturaleza humana: "Todos los inteligentes tienen un temperamento también. Porque un tipo que no acepta que su temperamento se impone a lo que es su razón, es un tipo que dice cosas ingeniosas en todo caso, pero inteligente es otra cosa".

Durante esa misma conversación, el músico también abordó cuestiones vinculadas a la fragilidad de la vida y admitió que atravesó pensamientos difíciles. "Yo también me aferro a la vida, sino me pego un corchazo y se terminó. Lo he pensado", reveló el cantante.

"No ahora, en este momento no estoy tan mal, porque no sirvo para viejo. Me doy cuenta que no sirvo para viejo. Hay gente que sirve para viejo y gente que no sirve", afirmó el Indio Solari.