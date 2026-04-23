Pablo Echarri fue letal y expuso el lado más oscuro de Yanina Latorre: "Crueles, clasistas"

Pablo Echarri y Yanina Latorre mantienen desde hace tiempo posturas políticas opuestas. El actor se ha manifestado a favor del kirchnerismo y eso le valió críticas directas de la periodista, que incluso llegó a decirle "Pablito, ¿sos boludo o te hacés? Son una manga de chorros y corruptos", luego de que él defendiera a Cristina Fernández tras la condena en la causa Vialidad.

Y ahora, el conflicto sumó un nuevo capítulo en los últimos días, a partir del video de una nena en un streaming de OLGA diciendo "todos odiamos a Milei". Latorre cuestionó la situación y apuntó contra los padres: "Una nena de 5 años no tiene manera de odiar a Milei si alguien no se lo dijo para que lo repita".

Mientras que Echarri opinó en sentido contrario: "Yo aplaudo a la nena y también a los padres que dicen lo que piensan delante de sus hijos, porque así se va forjando la mente, el corazón y el espíritu de una persona".

Más tarde, en el programa de streaming No tan Pronto, el artista fue directo al hablar de su relación con Latorre: "Claramente no es santo de mi devoción". Y agregó: "Y yo tampoco lo soy para ella". Según explicó Echarri, ese distanciamiento tiene que ver con "comentarios crueles, clasistas y equivocados, muy cargados de ignorancia" que, asegura, recibió él y su familia.

Esto fue lo que dijo Pablo Echarri en No tan Pronto sobre Yanina Latorre

Pablo Echarri Habló De Yanina Latorre

Además, respondió a quienes lo acusan de apoyar al kirchnerismo por conveniencia económica. "Jamás cobré plata por apoyar a nadie. El que dice eso, que lo pruebe", expresó el actor, y remarcó que sus posturas responden a convicciones personales.

Por último, Pablo Echarri cuestionó las acusaciones sin pruebas: "Me molesta que mientan tan descaradamente".