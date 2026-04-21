Pablo Echarri rompió el silencio tras la muerte de Luis Brandoni: "Nos enojábamos mucho"

Pese a los años de enfrentamientos por la ideología de cada uno, Echarri despidió conmovido al referente artístico.

Pese a las marcadas diferencias ideológicas y gremiales, el respeto mutuo marcó el vínculo entre Luis Brandoni y Pablo Echarri.

La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni sacudió con fuerza al ambiente artístico, donde las muestras de afecto y reconocimiento no dejan de multiplicarse. Entre quienes decidieron despedirlo públicamente estuvo Pablo Echarri, que a pesar de haber tenido enfrentamientos con el actor en distintos momentos, optó por recordarlo desde el respeto.

En diálogo con Ernesto Tenembaum durante su programa en Radio con Vos, Echarri se mostró movilizado y eligió rendir homenaje a quien fue una figura clave dentro de la escena nacional. A lo largo de la charla, gran parte del espacio estuvo dedicada a repasar la trayectoria y el legado de Brandoni.

Esto fue lo que dijo Pablo Echarri en Radio con Vos sobre Luis Brandoni Pablo Echarri Recordó A Luis Brandoni En Radio Con Vos

"Primero, despedirlo con mucho pesar porque siempre lo reconocí como una figura excluyente del arte argentino. Un actor extraordinario, único", expresó el artista, destacando su recorrido en cine, teatro y televisión.

"Hemos estado enfrentados. No solo en lo ideológico, sino también en discusiones internas sobre la política de los actores. Sin embargo, siempre fue con altura, defendiendo cada uno su punto de vista", afirmó el actor. En ese marco, valoró especialmente el compromiso de Brandoni con la defensa de los derechos de los intérpretes y su papel dentro del sector: "Para quienes trabajamos en SAGAI, Beto fue un referente. Tenía un compromiso enorme con el colectivo".