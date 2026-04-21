Adiós a un ícono: Luis Brandoni fue despedido por una multitud en el Cementerio de la Chacarita

Muchos seres queridos, colegas y fanáticos participaron del último adiós a Luis Brandoni, quien falleció este lunes a sus 86 años.

En este martes lluvioso, familiares y amigos se acercan al Cementerio de la Chacarita para despedir los restos de Luis Brandoni, reconocido actor argentino que falleció este lunes a sus 86 años.

El último adiós es en el Panteón de la Asociación de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansan otras grandes figuras del espectáculo nacional.

La despedida de Luis Brandoni: así se prepara el coche fúnebre Luis Brandoni Cementerio De La Chacarita I

De igual manera, muchos seres queridos, colegas y fanáticos participaron del velatorio, que se realizó en la Legislatura porteña y que duró 12 horas. Comenzó pasadas las 11:50, cuando el féretro llegó al salón Montevideo escoltado por familiares y allegados, y terminó a las 22 hs.