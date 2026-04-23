Salud de Charly García: qué dicen los médicos de la intervención particular que le realizaron en el quirófano

La noticia se filtró desde las entrañas del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y puso en vilo a todo un país. Charly García, el hombre que sobrevivió a mil batallas, tuvo que enfrentar este martes una intervención quirúrgica de alta complejidad tras detectarse un tumor en uno de sus riñones.

El Dr. Guillermo Capuya salió a aclarar los tantos en la pantalla de eltrece para llevar algo de calma, aunque no ocultó la fragilidad del cuadro que atraviesa el artista a sus 74 años.

A la hora de entrar al quirófano, el equipo médico se encontró con un dilema técnico que los obligó a retroceder en el tiempo. Según explicó Capuya en La Mañana con Moria, todo se complicó con la idea de una laparoscopía —esa técnica moderna de mínima invasión— debido a los antecedentes de tabaquismo del músico.

El procedimiento convencional requiere inflar el abdomen, algo que hubiera complicado mucho a su ya restringida capacidad pulmonar. Por eso, se optó por una nefrectomía parcial "a la antigua": un corte directo para extraer la parte afectada del riñón.

charly garcia salud El Dr. Guillermo Capuya brindó detalles técnicos sobre la compleja cirugía que le practicaron al músico. Captura Eltrece

Las horas posteriores a la cirugía de Charly García fueron una montaña rusa de nervios para su círculo íntimo. Aunque el tumor fue removido, el foco ahora está puesto en cómo reacciona un organismo que, según el especialista, ha sido "un poco maltratado" por el ritmo de vida del ídolo. El parte postoperatorio trajo un alivio parcial este jueves: si bien ayer la producción de orina era baja, hoy el riñón remanente comenzó a funcionar con mayor ritmo y los drenajes están bajo control.

charly garcia salud (1)

Sin embargo, nadie en el IADT canta victoria. El equipo médico está sacado con los controles de las comorbilidades, entendiendo que a esta edad cada movimiento cuenta doble. Charly sigue bajo observación estricta, esperando que el resultado de la biopsia determine si el capítulo del tumor es un susto pasajero o el inicio de una nueva contienda.