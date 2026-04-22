Preocupación por la salud de Charly García luego de ser internado y operado: cómo está tras la intervención
El artista debió ser sometido a una cirugía y se encuentra fuera de peligro: los detalles de la intervención quirúrgica.
Tras una mañana envuelta en rumores y especulaciones, Ángel de Brito confirmó en LAM de manera oficial que Charly García se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).
Sin embargo, para evitar alarmar a sus seguidores, desde el ciclo aclararon el panorama: no se trató de una urgencia médica ni de un ingreso de emergencia, sino de una intervención quirúrgica que ya estaba programada por su equipo médico.
Los detalles de la intervención
Según la información detallada, al astro de la música se le practicó una nefrectomía parcial, un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de una parte de un riñón.
El entorno del músico mantuvo el hermetismo habitual hasta que la cirugía concluyó. Fue su propio mánager quien se comunicó con la producción del programa para llevar tranquilidad definitiva al público y a la prensa. "Salió todo bien", aseguraron desde su círculo íntimo, confirmando que la operación fue un éxito rotundo.
El postoperatorio
A pesar de la magnitud e importancia que reviste este tipo de cirugías, el panorama actual del artista es sumamente optimista. Una de las grandes noticias es que Charly no requirió ser ingresado a una sala de terapia intensiva; por el contrario, fue trasladado directamente a una habitación común donde ya se encuentra cursando su recuperación.
Como parte del protocolo médico habitual para los pacientes sometidos a intervenciones renales de este tipo, el músico está recibiendo un proceso de diálisis. Este procedimiento tiene como objetivo ayudar al correcto funcionamiento de sus órganos y estabilizar su organismo tras el paso por el quirófano.
Los profesionales de la salud del IADT monitorean su evolución minuto a minuto, pero el hecho de que todo haya sido planificado con antelación permite manejar los tiempos de recuperación con muchísima mayor previsión y calma.