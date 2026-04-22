Preocupación por la salud de Charly García luego de ser internado y operado: cómo está tras la intervención

Tras una mañana envuelta en rumores y especulaciones, Ángel de Brito confirmó en LAM de manera oficial que Charly García se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Sin embargo, para evitar alarmar a sus seguidores, desde el ciclo aclararon el panorama: no se trató de una urgencia médica ni de un ingreso de emergencia, sino de una intervención quirúrgica que ya estaba programada por su equipo médico.

Embed - Urgente: Charly García se encuentra internado, fue operado y revelaron como se encuentra tras la intervención

Según la información detallada, al astro de la música se le practicó una nefrectomía parcial , un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de una parte de un riñón .

El entorno del músico mantuvo el hermetismo habitual hasta que la cirugía concluyó. Fue su propio mánager quien se comunicó con la producción del programa para llevar tranquilidad definitiva al público y a la prensa. "Salió todo bien" , aseguraron desde su círculo íntimo, confirmando que la operación fue un éxito rotundo.

El postoperatorio

Charly García tendrá un nuevo álbum de estudio El rockstar se encuentra controlado. Archivo MDZ

A pesar de la magnitud e importancia que reviste este tipo de cirugías, el panorama actual del artista es sumamente optimista. Una de las grandes noticias es que Charly no requirió ser ingresado a una sala de terapia intensiva; por el contrario, fue trasladado directamente a una habitación común donde ya se encuentra cursando su recuperación.

Como parte del protocolo médico habitual para los pacientes sometidos a intervenciones renales de este tipo, el músico está recibiendo un proceso de diálisis. Este procedimiento tiene como objetivo ayudar al correcto funcionamiento de sus órganos y estabilizar su organismo tras el paso por el quirófano.

Los profesionales de la salud del IADT monitorean su evolución minuto a minuto, pero el hecho de que todo haya sido planificado con antelación permite manejar los tiempos de recuperación con muchísima mayor previsión y calma.