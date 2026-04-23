"Hay capturas de todo": Cata Gorostidi destapó la olla de las infidelidades y lanzó una picante acusaciòn contra Rodrigo De Paul

El streaming suele ser el escenario de las confesiones más inesperadas, pero lo que sucedió en All Access cruzó todos los límites de la diplomacia deportiva. Catalina Gorostidi, fiel a su estilo frontal y sin filtros, se puso sacada cuando el tema de conversación derivó en los movimientos nocturnos de los jugadores de la Selección en redes sociales.

La pediatra no anduvo con vueltas y le apuntó directamente al motor del equipo: “De Paul... Que deje de mandar mensajitos...” , disparó, dejando al Tucu López y a todo el equipo recalculando en vivo.

Lejos de cortar el rostro ante la sorpresa de sus compañeros, la ex GH redobló la apuesta y mandó al frente al mediocampista con una información que, según ella, es de primerísima mano. “Tini, vos lo defenestraste a Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas”, sentenció, buscando una alianza solidaria con la cantante.

Rodrigo De Paul quedó en el centro del debate por su presunto comportamiento en las redes sociales.

El clima en el estudio se terminó de pudrir cuando el conductor deslizó, para evitar cartas documento, que el futbolista le habría escrito a otra ex participante del reality y que esta le habría clavado el visto sin piedad.

tini stoessel - rodrigo de paul (1) Los seguidores de Tini Stoessel reaccionaron con indignación ante la supuesta nueva deslealtad del jugador. Instagram @rodridepaul

Pero la lengua de Catalina no se detuvo en el ex de Cami Homs. Cuando parecía que ya había quemado todos los puentes, la morocha involucró al capitán: “A vos también te lo digo, Messi. Se sabe todo, chicos”. Aunque aclaró que a ella no le escribió nadie, insistió en que su grupo de amigas tiene las capturas de pantalla que probarían este comportamiento serial de los campeones del mundo.

cata gorostidi - ex gh La ex participante aseguró que tiene "fuentes directas" que confirman los mensajes del futbolista a otras mujeres. Instagram @catigorostidi

Los usuarios se dividieron entre quienes celebran la honestidad brutal de Cata y los que aseguran que solo busca cámara a costa de la tranquilidad de la Selección. Lo cierto es que el archivo ya vuela por TikTok y Twitter, dejando a De Paul bajo la lupa y a Tini Stoessel en medio de un nuevo capítulo de especulaciones que ella, por ahora, prefiere ignorar.