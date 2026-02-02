El Chaqueño Palavecino respondió a las críticas por invitar a cantar a Javier Milei en Jesús María: "Alcahuete"

El artista rompió el silencio y se refirió a las críticas que recibió tras invitar a Milei a cantar en el escenario del Festival Nacional de Doma y Folklore.

El Chaqueño Palavecino finalmente rompió el silencio y respondió las críticas que recibió por haber invitado a cantar al presidente Javier Milei, en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se realiza todos los años en Córdoba.

En declaraciones radiales, sostuvo que solamente le propuso cantar "como lo hizo con muchas autoridades" y recordó el momento en que hizo lo propio con el gobernador de su provincia, Gustavo Sáenz.

milei con el chaqueño palavecino en jesus maria El músico invitó a Javier Milei al escenario del Festival de Doma y Folklore para cantar uno de sus temas más conocidos. Archivo MDZ. "Lo invité a cantar porque sé que canta, como lo hice con muchas autoridades. Mientras estábamos cantando, lo vi en un palquito donde van los invitados, lo saludé y me pidió cantar Amor salvaje y le dije 'suba', como a una persona más. Estaba contento y me pidió que no le hiciera pasar papelones", relató el cantante en Radio Mitre.

Para finalizar, se refirió implícitamente a varios de sus colegas que rechazaron su accionar y expresó que "hubo dichos que no vienen al caso" y remarcó que lo hizo "con respeto a la autoridad".