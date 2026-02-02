Javier Milei prepara una visita a Mendoza y suma a Cornejo al respaldo de la reforma laboral

El Presidente evalúa viajar a Mendoza a fin de mes, en medio de la negociación por la reforma laboral y con el respaldo explícito del gobernador.

Javier Milei prepara una visita a Mendoza para febrero como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una gira por distintas provincias con la que el Gobierno busca reforzar el vínculo político con los distritos que respaldaron su gestión desde la asunción, en diciembre de 2023. Si bien la fecha aún no fue confirmada oficialmente, en el entorno presidencial estiman que el viaje se concretaría hacia fines de mes.

El desembarco del mandatario en la provincia cuyana estaría atado al avance del Proyecto de Modernización Laboral que impulsa la Casa Rosada y que se discute en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. En el oficialismo consideran que una eventual aprobación funcionaría como respaldo político clave para relanzar la agenda territorial del Presidente.

Los motivos de la visita a Mendoza Uno de los ejes centrales de la visita sería un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo, quien en las últimas semanas explicitó su alineamiento con La Libertad Avanza. El gesto se produjo tras una reunión que el mandatario mendocino mantuvo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la estrategia oficial para sumar apoyos provinciales a la reforma laboral.

Cornejo no solo expresó su acompañamiento político, sino que defendió públicamente el contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo. Para el gobernador radical, la iniciativa es “esencial” para actualizar el marco normativo vigente y adecuarlo a las condiciones actuales del mercado de trabajo. En ese sentido, sostuvo que la legislación laboral argentina se encuentra “desactualizada” y llegó a calificarla como “antiobrera”.

Según el mandatario provincial, el esquema actual desalienta la generación de empleo formal y afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas. En cambio, la reforma propuesta por el Gobierno nacional permitiría, a su juicio, que las firmas “pierdan el miedo a contratar nuevos trabajadores”, al reducir costos e incertidumbres legales. Por esa razón, Cornejo consideró que el proyecto tiene una “alta probabilidad” de ser aprobado en el Congreso.