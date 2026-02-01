Mariana Brey intentó defender a Javier Milei por los incendios en la Patagonia y una damnificada la cruzó

La crisis por los incendios que azotan a la provincia de Chubut fue tema de debate, generando un momento de alta tensión en el programa A la Barbarossa. Lo que comenzó como un pedido desesperado de ayuda por parte de los vecinos de Cholila, terminó en un áspero intercambio entre la panelista Mariana Brey y Daniela , una de las damnificadas.

El móvil tenía como objetivo visibilizar la dramática situación en Cholila , una de las localidades más golpeadas por el fuego. Daniela , con la voz quebrada por la angustia, relató cómo el fuego avanza sobre las viviendas y la desesperación de quienes han perdido todo.

Embed - Copy of Mariana Brey defendió a Javier Milei por los incendios en la Patagonia y una damnificada la cruzó

"La gente está muy enojada con el gobierno provincial y nacional . Hoy no queremos gastar la energía en eso porque estamos en la urgencia", expresó la vecina al inicio de la charla, intentando mantener el foco en la necesidad de recursos inmediatos por sobre las disputas políticas.

Sin embargo, la entrevista cambió de tono cuando Mariana Brey intervino . La periodista intentó contextualizar la situación mencionando que "en años anteriores también se habían registrado incendios en la zona" . El comentario, percibido como un intento de relativizar la responsabilidad de la gestión actual o desviar el foco hacia el pasado, detonó la paciencia de la entrevistada.

Lejos de dejar pasar el comentario, Daniela confrontó a la panelista en vivo. La vecina remarcó que la discusión sobre el pasado no apaga el fuego hoy y lanzó una frase que resonó con fuerza en el estudio:

Embed - Mariana Brey defendió a Javier Milei por los incendios en la Patagonia y una damnificada la cruzó: "Es muy..."

"No estamos preparados para semejantes desastres. Espero que no haya recursos, porque si los tienen y no los enviaron es muy cruel".

La damnificada denunció que los 14 aviones hidrantes prometidos por el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, no llegaron a tiempo para contener las llamas, lo que agravó la catástrofe.

Críticas a Javier Milei

javier milei Fátima Florez 5 Javier Milei y Fátima Florez en el Show de la Gratitud. Archivo MDZ

El momento más álgido de la entrevista llegó cuando la vecina apuntó contra la figura del Presidente de la Nación, Javier Milei, contrastando la realidad de la Patagonia con la agenda del mandatario.

"No están llegando los recursos, se están dedicando a hablar, a bailar. Nuestro Presidente en este contexto no está", sentenció Daniela, haciendo referencia a la percepción de abandono por parte del Estado Nacional.