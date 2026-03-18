"Basura": Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón siguieron su pelea fuera del aire con insultos graves

Lo que parecía una discusión más en la televisión argentina cruzó todos los límites imaginables. Este martes, en la pantalla de Polémica en el Bar, salieron a la luz las imágenes prohibidas del enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Fernanda Callejón .

El material, grabado durante el corte de La mañana con Moria, muestra la cara más cruda de una pelea que pasó de los argumentos legales a los insultos más bajos en cuestión de segundos, dejando al equipo técnico de El Trece en medio de un fuego cruzado que nadie pudo contener.

Fernanda Callejón no tuvo piedad y enfrentó a su compañera en el momento de mayor debilidad.

Todo se desmadró cuando Cinthia Fernández intentaba explicar el calvario que vive junto a su actual pareja, el letrado Fernando Castillo, debido al conflicto legal con Daniela Vera Fontana. Entre lágrimas, la mediática exclamó: “Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta”.

Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando Callejón intentó poner paños fríos con un simple “Tranquila Cinthia”, pero el comentario funcionó como un fósforo en un tanque de nafta, desatando una respuesta furiosa de Fernández que involucró directamente a sus hijas y una promesa de revancha: “De vos me voy a ocupar después”.

La exvedette no se quedó atrás y recogió el guante con una frase que terminó de dinamitar el clima en el piso. “De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”, sentenció, mientras el conductor interino, Federico Seeber, intentaba salvar la transmisión mandando a una pausa comercial de urgencia.

Las cámaras de seguridad del estudio captaron el momento exacto de los insultos fuera de aire.

Sin embargo, el video filtrado en América TV demostró que lo peor sucedió cuando las cámaras "se apagaron", revelando un nivel de violencia verbal que dejó a todos los presentes estupefactos.

El detrás de cámaras de la feroz pelea entre las panelistas.

En el material inédito se escucha a una Callejón totalmente sacada, lanzando dardos venenosos sin respiro: “Sos una conventillera por eso gritás porque no tenés razón”, “vos sos una mierd… de persona”, “sos una basura”, y cerró con un “mentirosa de mierd…”. La reacción de Cinthia fue igual de explosiva, defendiendo a capa y espada su rol materno con gritos de “Con mis hijas no te vas a meter”, mientras tildaba a su compañera de “ridícula” y “asquerosa” en medio de un estudio que ya era un hervidero.