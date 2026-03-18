El abogado y la panelista de Moria Casán compartieron en la tele una hermosa noticia que afianzará aún más su relación amorosa.

Roberto Castillo y Cinthia Fernández se conocieron mientras él era su abogado y terminó siendo el nuevo amor de su vida. Cinthia contó en su momento que el letrado ya se encontraba separado cuando lo conoció.

En una entrevista con LAM en el año 2024, el abogado confirmó lo que le generó Cinthia Fernández: "Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración".

En la edición del día martes en el programa de Ángel de Brito y a dos años de aquella declaración de Roberto, ambos decidieron dar una nota. Por supuesto que la charla abarcó las polémicas del momento, pero todo terminó de una manera alegre.

Roberto Castillo y Cinthia Fernández anunciaron una feliz noticia Roberto Castillo y Cinthia Fernández anunciaron la noticia más feliz sobre su relación: "Este año..." Al finalizar la entrevista, anunciaron la noticia más feliz sobre su relación: "Nos vamos a casar, este año nos vamos a casar, nos vamos a casar", confirmó el abogado mientras se abrazaba junto a Cinthia.