Esta fue la figura que ganó el Martín Fierro de Oro de la Televisión 2026

Luego de tres horas de transmisión, famosos reconocidos por su trayectoria, fuertes mensajes bajo el micrófono y estatuillas cuestionadas, finalmente Guido Kaczka se coronó como el Martín Fierro de Oro del año.

El hombre de 48 años y un largo camino en la televisión, fue reconocido luego de muchos años de carrera y fuerte presencia desde su niñez. Visiblemente emocionado y sorprendido por la elección, el hombre subió al escenario a recibir aquel premio que lo esperaba en manos de Santiago del Moro.

"Una vida dedicada a la profesión, al laburo. Nació en la televisión. Recibe el galardón mayor... Guido Kaczka, para mi es un honor entregárselo a una persona que quiero tanto", expresó el conductor de la ceremonia.

Con We Are de Champions de fondo, el hombre de la televisión recibió el premio: "La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Me quieren mucho, lo siento esta noche, lo siento siempre... gracias al eltrece".

guido kaczka Ganador del Oro. Telefe

"Gracias por la cantidad de programas que hacemos, gracias a Telefe. Gracias a todos los canales en los que trabajé. Mi hobbie es mi trabajo, hago lo que me gusta y además me pagan por eso, puedo vivir y vive mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé y mirá que me imaginaba cosas, pero tengo muchísimo más. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando por la televisión", cerró.