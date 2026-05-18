Premios Martín Fierro 2026: todos los ganadores, las sorpresas y polémicas de la noche de la televisión

La gran noche tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero, la televisión festejó su ceremonia número 54 y así fue vivida. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los Premios Martín Fierro 2026 , galardonando a las mejores producciones del 2025 de la pantalla chica.

Si bien es cierto que en los últimos años la estatuilla sufrió una suerte de "devaluación" mediática, la gala tradicional de la televisión abierta conservó su mística intacta. En la noche donde los egos chocaron, los discursos políticos y sociales predominaron, estos fueron los premiados y olvidados del Martín Fierro.

Con la gran ausencia de la noche, como Susana Giménez, la cita nocturna empezó dentro de la puntualidad.

Con un video previa hecho con Inteligencia Artificial y diversos momentos de la ficción argentina, la ceremonia dio inicio a las 21:07. Con su conductor, Santiago del Moro, quien se posicionó en el escenario como si fuera el arranque de Gran Hermano.

martin fierro 10 Martín Fierro 2026. Prensa Telefe

"El premio que todos quieren, que todos critican... de pie todo el mundo. Ovación para Mirtha (Legrand)", expresó del Moro.

luis ventura MF 2026 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Acto seguido, le dio la bienvenida a Luis Ventura, presidente de APTRA: "Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria, es de ustedes... la televisión debe seguir latiendo como lo ha hecho a lo largo de 55 años, apoyando a distintos gobiernos y reviviendo la imagen y la voz".

"Por los que no tienen laburo, mi abrigo y para los que hacemos contenido para la pantalla. Estamos en presencia de un Martín Fierro poblado y disputado... espero que sea la gran fiesta que nos merecemos", terminó por expresar Ventura.

El periodista distinguió a Legrand: "Pese a una bronquitis... aplauso a una señora que está siempre presente y es la madrina de APTRA".

Categorías

Cultural - Educativo

mf Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Tierras (Telefe), con la conducción de Germán Martitegui.

Panelista femenina

mf 1 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganadora: Analía Franchín (Telefe), por su labor en A la Barbarossa. " Hace un mes perdí a mi madre, mi crítica más zorra y número uno", expresó emocionada.

Aviso publicitario

mf 2 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Decíselo (Quilmes). "Gana nuevamente mejor aviso publicitario", expresa el conductor.

Mejor Programa Musical

mf 3 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: La Peña de Morfi (Telefe), con 10 años de labor televisiva y la conducción del ciclo 2025 de Lizy Tagliani y Diego Leuco.

Con la notable ausencia de su conductor, habló la humorista: "Gracias a la peña, es un poco la familia... una familia que he estado muchísimo tiempo conseguir y dándole por segunda vez una oportunidad a un niño de tener una familia y muchos se cagaron en eso".

Embed - Lizy Tagliani MF

"Se cagaron en eso diciendo que era chorra, pornografía infantil, sin pensar que, más allá del amor y de lo que soy, soy producto de una familia honrada. Hoy tengo que seguir viviendo por mi familia, mi hijo y todas las personas que no tienen la posibilidad de entenderlo", expresó tras el fallo de la Justicia con Viviana Canosa.

martin fierro 6 Martín Fierro 2026. Telefe

Uno de los momentos más icónicos de la noche fue la foto entre Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri.

Viajes - Turismo

mf 5 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Por el mundo (Telefe), con la conducción de Marley. Con especial agradecimiento a sus dos hijos, Mirko y Milenka, el histórico presentador recibió el premio.

Big Show

mf 6 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Otro día perdido, con la conducción de Mario Pergolini y su notable ausencia.

Mejor Cronista - Movilero

mf 7 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Alejandro Guatti (América TV), por su labor en Intrusos. "Nadie llega solo, hay mucha gente atrás... Gracias Moria, señora Mirtha Legrand por frenar y tener una palabra para nosotros", expresó.

Noticiero diurno

MF 8 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Telenueve al mediodía (El Nueve), con la conducción de Marisa Andino y Daniel Navarro. "Trabajamos con muchísima pasión e informamos con la verdad", expresó la periodista.

Mejor actor

Ganador: Luciano Cáceres, por su actuación en Tafí viejo verdor sin tiempo. "En estos tiempos en donde la actuación no esta siendo valorada, quiero agradecerle a mi maestro".

Homenaje a los 60 años de América

MF 9 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Hizo entrega del premio Gustavo Scaglione y recibió el Dr. Daniel Vila.

"Gracias por este mayor reconocimiento para América. Esto que vimos en este emocionante documental, casi la historia de los 60 años del a televisión, gran parte de la historia de mi vida, casi la mitad de ella la he pasado en el canal. La cantidad de figuras no es común, América tomó la decisión de hacer vivo por más de 20 años y eso hizo que se forjaran periodistas, camarógrafos y productores".

"Me llamo a la reflexión y digo 'hay que seguir haciendo periodismo pero los agravios hay que tratarlos con información, a las descalificaciones hay que tratarla con datos y la violencia, con periodismo'", cerró.

Programa deportivo

mf 10 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: ACTC Media TV se coronó como mejor programa deportivo y transmisor de Fórmula 1.

Mejor programa gastronómico

mf 11 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: Ariel en su Salsa (Telefe), con la conducción de Ariel Rodríguez Palacios. En su discurso, agradeció especialmente a su hijo "Pepo", con quien hace el programa. Finalmente, le regaló la estatuilla.

Branden content

Ganador: Intuiciones de bplay (Telefe), protagonizado por Sofía Martínez. Un ciclo de entrevistas a emblemas del futbol.

Mejor actriz

mf 12 Martín Fierro 2026. Telefe / Captura

Ganadora: Gimena Accardi, por su rol en La voz ausente. Agradeció a sus amigos, sobrinos y a Dios.

Interés general

mf 13 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: LAM (América TV), con la conducción de Ángel de Brito. "11 años, 2500 programas, casi 200 panelistas... me hubiese gustado que Yanina esté nominada, se despidió del panelismo el año pasado".

"A todos los que laburamos y hacemos posible este medio sin cosas raras", expresó el presentador.

Mejor reality

mf 14 Martín Fierro 2026. Captura / Telefe

Ganador: MasterChef Celebrity (Telefe), con la conducción de Wanda Nara y la participación de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

"Gracias a Telefe por darme la posibilidad de ser la capitana. Soy simplemente una pero hay tanta gente que trabaja y hace MasterChef", dijo Wanda.

Mejor director

mf 15 Martín Fierro 2026. Captura

Ganador: Eduardo Pinto, por su labor en Tafí viejo, verdor sin tiempo. El hombre expresó: "Necesitamos que Argentina recupere la producción audiovisual, todo país debe crecer contando sus historias y conflictos".

Labor periodística masculina

mf 16 Martín Fierro 2026. Captura

Ganador: Rolando Graña (América TV). "Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina. No debe haber otro país donde hay un presidente que se jacta, que dice que somos ensobrados, mierdas y esas cosas que nos dedica todos los días. A esos insultos, nosotros le respondemos con trabajo", expresó duramente.

Jurados

mf 17 Martín Fierro 2026. Captura

Ganadores: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, por su labor en MasterChef Celebrity (Telefe).

Mejor magazine

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Ganador: Cortá por Lozano (Telefe), con la conducción de Verónica Lozano. Agradeció al equipo y a las personas que consumen el programa.

Revelación

mf 19 Martín Fierro 2026. Captura

Ganador: Ian Lucas, por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). "Venía de un mundo nuevo y ustedes me aceptaron".

Director de no ficción

mf 20 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Claudio Cuscuela, por su labor en Otro día perdido (Eltrece). Entre tantas personas, le dedicó su premio a Mario Pergolini.

Homenaje a Enrique Macaya Márquez

martin fierro 3 Martín Fierro 2026. Prensa Telefe

A sus 91 años, el eterno periodista deportivo, quien supo regalar alegrías, recibió el gran galardón por su inmensa trayectoria en la televisión.

"Hoy, me han señalado me han entregado y me están recompensando con un regalo que yo puedo agradecer en lo personal, pero todos ustedes se imaginaran que no es tan fácil, no es tan sencillo", expresó dentro de su largo y emotivo discurso.

El periodista estará presente en el próximo Mundial 2026.

Autor - Guionista

mf 22 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganadores: Juma Fodde Roma, María Meira, Carlos Zicanelli, Gina Alvares, Leandro Custo, por La voz ausente (Eltrece).

Mejor labor humorística

mf 23 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Agustín Aristarán, por su trabajo en Otro día perdido (Eltrece). Agradeció a todo el equipo, se lo dedicó a sus padres, hermano y sobrino, a su pareja e hija.

Mejor conducción femenina

wanda nara Martín Fierro 2026. Telefe

Presentada como la "terna polémica", la ganadora fue Wanda Nara por su labor en MasterChef Celebrity.

"Este país me dio muchos amores, pero sobre todo el amor propio", expresó la mediática, haciendo hincapié en que "las mujeres deben trabajar de lo que aman".

In memoriam, a cargo de Ángela Torres

Embed - Martín Fierro Homenaje

Con el cierre emotivo de Luis Brandoni, el video recorrió las figuras que ya no están terrenalmente con los vivos.

Humorístico - De actualidad

mf 26 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Polémica en el bar (América TV), con la conducción de Mariano Iúdica.

Noticiero nocturno

mf 27 Martín Fierro 2026.

Ganador: Telefe Noticias (Telefe), conducido principalmente por Rodolfo Barili.

"Cada día hacemos un gran esfuerzo por no desorientarnos, no perder el foco, que no nos mareen. El foco es uno solo y los problemas siguen siendo los mismos, los que no llegan a fin de mes, los que salen a la calle y les roban... Para ellos laburamos, para ellos es este premio".

Entretenimiento

mf 28 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Buenas noche familia (Eltrece), con la conducción de Guido Kaczka. Agradeció a los directivos del canal y a su familia.

Mejor ficción

mf 29 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Tafí viejo, verdad sin tiempo, coronándose con su tercer premio de la noche. Fue dedicado a las provincias del interior, catalogados como talentos "invisibilizados".

Mejor programa periodístico

mf 30 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Opinión pública (El Nueve), con la conducción de Romina Manguel. "Cuesta mucho hacer tele hoy y todos los que están acá lo saben. A todos los colegas que los quiero y respeto un montón.. a los que los verdulean, vamos a estar ahí", expresó la periodista.

Labor periodística femenina

mirtha legrand Martín Fierro 2026. Telefe

Ganadora: Mirtha Legrand, por su magnífica labor en La Noche de Mirtha (Eltrece).

"Muchas gracias. La otra noche me levanté y fui a ver mi escritorio y fui a ver cuantos Martín Fierro tenía... 34. Cada vez me da más placer, si dios me da salud, seguiré. Yo soy como el Martini, soy de fierro. Gracias por el MF 35".

Mejor panelista masculino

mf 32 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Luis Bremer, por su trabajo en A la Tarde (América TV). Habló de Karina Mazzocco como un ser humano "sin falsedades" y a su pareja, levantando una bandera de "no odio".

Labor en conducción masculina

mf 33 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Guido Kazcka, con su segundo premio. El conductor lo compartió con el resto de los compañeros de terna: Nicolas Occhiato, Iván de Pineda, Darío Barassi y Santiago del Moro. Por último y con gran emoción, se lo dedicó a su padre.

"Te admiramos Mirtha, lo que te admiramos sea lo único unánime en la televisión argentina".

Mejor programa futbolístico

mf 34 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: Mundial de Clubes (Telefe).

Programa de servicios

Ganadores: por empate, Buena salud (TV Pública) y Aire de campo (TV Pública). Ante la diferencia, Ventura expresó: "En contabilización de votos, hay empate. El presidente decide por uno y por otro, y no me gusta repartir el esfuerzo de uno por otro".

Minuto de oro

mf 35 Martín Fierro 2026. Telefe

Nueva terna que premia el máximo punto de rating en la televisión. Quien fue galardonado fue Miguel Ángel Russo, quien partió en 2025. En dicha ocasión, recibió su hija, Natalia Russo.

Producción integral

mf 36 Martín Fierro 2026. Telefe

Ganador: La Voz Argentina 2025 (Telefe), programa conducido por Nicolás Occhiato. Acompañado de Luck Ra, La Joaqui, entre los participantes.

Martín Fierro de Oro 2026

Ganador: Guido Kaczka.

guido kaczka Martín Fierro de Oro 2026. Telefe

"Gracias por la cantidad de programas que hacemos, gracias a Telefe. Gracias a todos los canales en los que trabajé. Mi hobbie es mi trabajo, hago lo que me gusta y además me pagan por eso, puedo vivir y vive mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé y mirá que me imaginaba cosas, pero tengo muchísimo más. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando por la televisión", cerró.