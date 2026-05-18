Javier Milei se metió en los Martín Fierro, bancó a Lizy Tagliani y apuntó directamente contra Viviana Canosa

El presidente Javier Milei protagonizó esta noche un nuevo exabrupto en redes sociales al llamar “mierdosa” a la conductora Viviana Canosa , en medio de la repercusión por el discurso de Lizy Tagliani tras ganar un Martín Fierro .

El mandatario compartió una publicación de la cuenta “Agarra la Pala”, que mostraba el momento en el que Lizy Tagliani recibió el premio, se emocionó y pidió “justicia” por su familia y por su hijo, luego de las acusaciones públicas que Viviana Canosa había realizado en su contra.

“Mierdosa teléfono…”, escribió Javier Milei desde su cuenta oficial de X, en un mensaje que fue interpretado como una alusión directa a Canosa y que volvió a generar polémica por el tono utilizado por el jefe de Estado contra una periodista.

El nuevo cruce se enmarca en la fuerte disputa mediática y judicial entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, después de que la conductora realizara graves acusaciones contra la humorista y actriz, quien llevó el caso a la Justicia y denunció el impacto personal y familiar que le provocó la situación.

No es la primera vez que Javier Milei apunta contra Viviana Canosa: el presidente ya la había cuestionado en otras oportunidades con insultos y descalificaciones públicas, en una escalada que volvió a poner bajo la lupa su vínculo con la prensa y el uso de sus redes sociales para intervenir en conflictos mediáticos.