Javier Milei se prepara para una nueva foto con Donald Trump: viajará a Florida para un encuentro en Mar-a-Lago

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Florida, Estados Unidos, el próximo martes 10 de febrero para mantener un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach. El mandatario argentino será invitado de honor en una jornada que apunta a consolidar el vínculo político y estratégico entre ambos dirigentes.

A qué se debe el encuentro que mantendrá Milei con Trump La reunión tendrá como eje central el fortalecimiento de la alianza bilateral luego de la incorporación de Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo internacional creado por Trump con el objetivo de promover la paz en zonas de conflicto, con especial foco en la Franja de Gaza.

La noticia fue confirmada por Javier Negre, amigo personal de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien calificó el encuentro como “un día histórico” a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/javiernegre10/status/2017993399538737459&partner=&hide_thread=false Me complace anunciaros que el presidente de Argentina @JMilei estará en nuestra gala en la residencia de Trump en Mar a Lago el próximo 10 de febrero. Va a ser un día histórico. Viva la libertad carajo! pic.twitter.com/jqOUKXVaZE — Javier Negre (@javiernegre10) February 1, 2026 “El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, publicó Negre en su cuenta de X.

La nueva foto entre Milei y Trump se dará en un contexto de creciente sintonía ideológica y política, y se suma a una serie de gestos que el Gobierno argentino busca capitalizar en el plano internacional, especialmente en su relación con sectores conservadores y republicanos de Estados Unidos.