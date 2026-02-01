Javier Milei y su presencia en redes sociales: quiénes son los influencers que recibió en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a un grupo de influencers libertarios que impulsan la llamada “batalla cultural” en redes sociales.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con un grupo de influencers libertarios que se autodefinen como actores clave en la “batalla cultural” en redes sociales. El objetivo del encuentro, que tuvo lugar el pasado 8 de enero, según trascendió, fue fortalecer el vínculo entre el Gobierno y los generadores de contenido que difunden mensajes alineados con las ideas libertarias.

De acuerdo con una investigación publicada por Chequeado, estos influencers funcionan de manera articulada en plataformas como Instagram y TikTok, donde se mencionan entre sí, realizan publicaciones conjuntas y replican consignas políticas. Además, se organizan a través de un grupo de WhatsApp en el que coordinan estrategias y mensajes, y donde la mayoría reconoce a Marina Biagetti como la principal organizadora del encuentro con el mandatario.

Quiénes son los influencers que se reunieron con Milei Entre los asistentes al encuentro figuran perfiles diversos, desde profesionales del sector privado hasta ex candidatos políticos, que aseguran no recibir financiamiento directo de La Libertad Avanza (LLA) y participar por convicción ideológica.

influencers El grupo de influencers libertarios que apoyan el mensaje de Javier Milei. N/A Marina Biagetti (@marinabiagetti): comunicadora política y colaboradora de La Derecha Diario, con casi 70 mil seguidores en TikTok. Es señalada como la organizadora del encuentro.

Graciela Travaglini (@gra55aca): docente jubilada con cerca de 500 mil seguidores en TikTok, conocida por sus críticas a las políticas educativas del kirchnerismo.

Geraldine Prais (@Geralprais): conocida como “La Tatuada”, dedicada al rescate de animales y ex candidata a concejala por LLA en Esteban Echeverría en 2025.

Flavio Arenales (@FlavioArenales): se define como médium y ganó notoriedad por portar el cartel “Las Fuerzas del Cielo” en el búnker de Milei durante la campaña.

Damián Acosta (@eltiotepa): director comercial en el rubro automotor, con más de 100 mil seguidores en TikTok.

Juan Manuel Uriarte (@juanmanuel.uriarte): electricista industrial y militante libertario en la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo se completa con abogados, personal trainers, licenciados en comunicación y otros trabajadores que manifiestan apoyar al presidente por convicción ideológica o por considerar que su proyecto político beneficiará a las futuras generaciones.

La “batalla cultural” en redes sociales: qué es El fenómeno de los influencers políticos se consolidó como una herramienta clave en la estrategia comunicacional de Javier Milei, quien ha utilizado las redes sociales como uno de los principales canales para difundir sus ideas, confrontar con la oposición y fortalecer su base de apoyo.