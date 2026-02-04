Afirman que un reconocido artista internacional quiere conocer a Javier Milei: "Donde le digan"
En La Nación+ sorpendieron a todos al revelar una información que tiene a un cantante muy famoso como protagonista.
Si bien todo queda sujeto a una confirmación oficial entre ambas partes, la versión periodística que expresó Cristina Pérez en La Nación+ sugiere que un gran artista internacional quiere conocer al presidente Javier Milei. Esto sorprendió por completo a sus compañeros.
Este rumor surge en la previa de lo que será el viaje que realizará el presidente argentino en el mes de abril a Londres para avanzar con acuerdos con el Reino Unido. En medio de todo esto, la periodista contó que Mick Jagger quiere conocer al mandatario.
"Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo. Pidió conocer a Milei, Mick Jagger", contó la conductora. Inmediatamente, el silencio se adueñó del estudio y solo se escuchó un "¿Qué?" por parte de dos periodistas que quedaron sorprendidos.
Un artista internacional habría pedido conocer a Javier Milei
"Lo que me están diciendo es que cuando le cuentan esto a Milei, dice: 'Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo'", reveló Cristina Pérez. También sostuvo que un empresario habría hecho el contacto.
Por supuesto que todo esto es tan solo un rumor y, por el momento, ni el cantante ni el presidente han confirmado que el contacto verdaderamente existió. Esto se sabrá una vez que Milei pise Londres y allí podría darse el encuentro.