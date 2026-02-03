Javier Milei recibió a los hermanos Luciano y Kevin Benavides tras la consagración en el Dakar

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los pilotos salteños Luciano Benavides y Kevin Benavides , en un acto de reconocimiento oficial tras la consagración en el Rally Dakar 2026.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho presidencial, ubicado en el primer piso de la Casa de Gobierno, y tuvo como eje central el homenaje a Luciano Benavides, quien alcanzó uno de los mayores hitos del motociclismo argentino al imponerse en la categoría motos de la competencia más exigente del rally raid mundial.

Acompañado por su hermano Kevin, figura emblemática de la disciplina y bicampeón del Dakar en 2021 y 2023, el flamante campeón mantuvo una charla distendida con el mandatario. Durante el intercambio, se destacó el valor del esfuerzo personal, la perseverancia y la proyección internacional que el deporte argentino logra en competencias de elite.

Oriundo de la provincia de Salta, Luciano Benavides llegó a la cima del Dakar luego de transitar un recorrido marcado por la adversidad. Meses antes de la carrera, sufrió una lesión durante la primera etapa del Rally de Marruecos, un episodio que puso en serio riesgo su presencia en la cita más importante del calendario motor.

La recuperación fue contrarreloj y demandó un trabajo físico y mental intenso, además del acompañamiento constante de su entorno más cercano. En ese proceso, Kevin Benavides cumplió un rol determinante como referente deportivo y sostén anímico, acompañando cada etapa de la preparación.

Finalmente, Luciano logró reponerse y arribar en óptimas condiciones a Arabia Saudita, donde protagonizó una actuación consagratoria. Su victoria en el Dakar 2026 no solo representó un logro personal, sino también un nuevo capítulo de gloria para el motociclismo argentino, que volvió a lo más alto del podio en una de las competencias más duras y prestigiosas del mundo.

El reconocimiento de Javier Milei

Desde el Gobierno señalaron que el reconocimiento se inscribe en una política de puesta en valor del mérito individual y el esfuerzo personal, conceptos que Milei suele destacar en sus apariciones públicas y discursos.

En esa línea, el jefe de Estado ya había recibido anteriormente a otros deportistas argentinos tras conquistas resonantes, como el caso de José Maligno Torres, homenajeado luego de obtener la medalla de oro olímpica en los Juegos de París 2024.

La recepción a los hermanos Benavides también marcó el regreso de Milei a la actividad pública, tras varios días sin actos oficiales en su agenda institucional.