Fátima Flórez atraviesa su peor momento tras el show con Javier Milei en Mar del Plata: cancelación y repudio

Lo que prometía ser una noche de celebración en la temporada de Mar del Plata se convirtió en un verdadero escándalo político y mediático para Fátima Flórez. Luego del show con Javier Milei, la imitadora sufrió un duro revés cuando la dueña de un reconocido boliche de la costa decidió "bajarla" de un evento tras el repudio de sus empleados.

La polémica se desató en torno a la tradicional fiesta del boliche "X", un clásico del verano donde cada año se corona a una figura del espectáculo como ícono de la comunidad. Por ese escenario pasaron estrellas de la talla de Moria Casán, Carmen Barbieri, Ricardo Fort y Flor Peña. Este año, la elegida por la dueña del lugar, Mariel, había sido Fátima. Sin embargo, la reacción del elenco estable fue inmediata y contundente.

"No vamos a compartir escenario" Según trascendió, los artistas que trabajan en el lugar, referentes de la comunidad y defensores de los derechos trans y travestis, se plantaron ante la dirección del boliche. El motivo no fue personal contra Fátima, sino ideológico: consideran que la humorista, al mostrarse tan cercana al Presidente, valida un discurso que atenta contra los derechos conquistados por el colectivo.

"Dicen que este gobierno está yendo para atrás con los derechos. No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad", fue el mensaje que los artistas le hicieron llegar a la dueña. A pesar de que Fátima y Milei están oficialmente separados, la reciente aparición conjunta en el teatro y la ambigüedad de su vínculo terminaron por condenar a la actriz ante los ojos del staff.

La decisión final: evento cancelado La situación puso a la propietaria del local entre la espada y la pared. Si bien su intención era homenajear a Flórez, la presión interna fue insostenible. "Repudian su presencia", confirmaron fuentes cercanas al conflicto.