Fátima Flórez atraviesa su peor momento tras el show con Javier Milei en Mar del Plata: cancelación y repudio
La humorista iba a ser coronada como "Reina LGBT+" en un icónico boliche de Mar del Plata, pero el staff artístico del lugar se rebeló: los detalles.
Lo que prometía ser una noche de celebración en la temporada de Mar del Plata se convirtió en un verdadero escándalo político y mediático para Fátima Flórez. Luego del show con Javier Milei, la imitadora sufrió un duro revés cuando la dueña de un reconocido boliche de la costa decidió "bajarla" de un evento tras el repudio de sus empleados.
La polémica se desató en torno a la tradicional fiesta del boliche "X", un clásico del verano donde cada año se corona a una figura del espectáculo como ícono de la comunidad. Por ese escenario pasaron estrellas de la talla de Moria Casán, Carmen Barbieri, Ricardo Fort y Flor Peña. Este año, la elegida por la dueña del lugar, Mariel, había sido Fátima. Sin embargo, la reacción del elenco estable fue inmediata y contundente.
"No vamos a compartir escenario"
Según trascendió, los artistas que trabajan en el lugar, referentes de la comunidad y defensores de los derechos trans y travestis, se plantaron ante la dirección del boliche. El motivo no fue personal contra Fátima, sino ideológico: consideran que la humorista, al mostrarse tan cercana al Presidente, valida un discurso que atenta contra los derechos conquistados por el colectivo.
"Dicen que este gobierno está yendo para atrás con los derechos. No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad", fue el mensaje que los artistas le hicieron llegar a la dueña. A pesar de que Fátima y Milei están oficialmente separados, la reciente aparición conjunta en el teatro y la ambigüedad de su vínculo terminaron por condenar a la actriz ante los ojos del staff.
La decisión final: evento cancelado
La situación puso a la propietaria del local entre la espada y la pared. Si bien su intención era homenajear a Flórez, la presión interna fue insostenible. "Repudian su presencia", confirmaron fuentes cercanas al conflicto.
Finalmente, el "último momento" llegó con una resolución drástica: Mariel decidió cancelar la coronación. Para evitar un bochorno en vivo o una protesta sobre el escenario, la dueña optó por preservar a su equipo de trabajo y retirar la invitación a la humorista.
"Es un papelón convocar a alguien y tener que bajarla", se lamentaron en SQP (América TV), marcando que, aunque Fátima jamás se pronunció en contra de la comunidad, la "grieta" política y su vínculo con el libertario hoy le pasan una factura inesperada en su carrera artística.