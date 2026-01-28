Yuyito González se cansó de Fátima Flórez y lanzó un feroz comunicado: "Envenenada"

La pelea entre las exparejas de Javier Milei se encendió nuevamente y hay escándalo.

El viaje de Javier Milei a Mar del Plata volvió a encender el escándalo entre Fátima Flórez y Yuyito González, las exparejas del mandatario. Es que la actriz fulminó a la periodista en diferentes entrevistas y ella no se quedó callada.

En una entrevista, la artista decidió revelar que aparentemente la periodista fue quien interfirió en la relación con el jefe de Estado. Esta declaración se juntó con otros dichos y Amalia González estalló por completo.

Pilar Smith leyó el comunicado que le envió, donde Yuyito González apuntó contra Fátima: "Me comentaron que hoy en el programa de Moria Casán, Fátima Flórez volvió a comentar algo como que yo interferí en su relación con Javier Milei. En fin, sigue confundida con una historia que no es".

El fuerte comunicado de Yuyito González contra Fátima Flórez El feroz comunicado de Yuyito González tras las declaraciones de Fátima Flórez: "Envenenada" "Pienso que en realidad nunca se supo la verdad sobre el acercamiento de Javier Milei hacia mí y eso la mantiene envenenada en mi contra y proyecta sobre mí públicamente algo que no es cierto", siguió diciendo.