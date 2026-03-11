El Consulado argentino en Miami promocionó el show privado de Fátima Flórez y respondió las críticas: "Interés"

En las últimas horas, el Consulado General de la Argentina en Miami fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras quedar envuelto en una controversia que dejó la diplomacia al costado: enviaron un correo institucional que funcionó, ni más ni menos, como una ticketera para el show de Fátima Flórez.

Lejos de convocar a una actividad académica o a un evento cultural gratuito como suele estilarse desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el mensaje despachado desde la cuenta [email protected] tenía un claro fin comercial. Bajo el asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)”, la sede diplomática invitaba a sus contactos a presenciar la obra de la ex pareja del mandatario, utilizando recursos del Estado para una actividad 100% privada.

Lo que más ruido generó en el plano político fue la redacción del texto. El mensaje comenzaba con la frase “Nuestros amigos de ARPI Group presentan”, una introducción donde el propio consulado se posiciona respaldando a la productora privada encargada de organizar el evento. Además, para facilitar la transacción, incluyeron un enlace directo hacia la plataforma Ticketplate para asegurar butacas en los estudios de ARPI Studios.

La utilización de bases de datos oficiales para fines de lucro no tardó en explotar públicamente. La situación fue advertida por la periodista Victoria De Masi, quien expuso la maniobra en su cuenta de X (ex Twitter), calificando el insólito episodio como "curioso".

Para quienes ingresaron al sitio de venta vinculado desde el mail gubernamental, las opciones dejaban en claro que se trataba de un evento costoso: la entrada más económica partía de los 40,32 dólares, mientras que el paquete “VIP Meet and Greet”, que incluye una foto con la artista, alcanzaba los 198 dólares.

La tajante respuesta del Consulado ante las críticas

consulado Una respuesta casi inmediata. IG @consuladoargentinomia

Con la polémica instalada y las críticas multiplicándose en el ecosistema digital, las autoridades de la sede diplomática decidieron no quedarse calladas. Lejos de dar marcha atrás o ensayar un pedido de disculpas, el Consulado Argentino en Miami utilizó su cuenta oficial de Instagram (@consuladoargentinomia) para publicar un descargo que buscó ponerle un freno a los cuestionamientos.

A través de una historia en la red social, la institución justificó su accionar argumentando que el apoyo a este tipo de espectáculos con fines de lucro forma parte de su accionar habitual.

"Este Consulado General promociona y difunde todos aquellos eventos artísticos, deportivos, o de otra índole con presencia argentina que puedan resultar de interés para la comunidad local".