Este thriller de 8 episodios es una de las mejores series del año y no te la podés perder

Las plataformas de streaming llevan años compitiendo por la atención del público, pero hay un género que parece tener siempre un as bajo la manga: el thriller psicológico. Historias cargadas de secretos, giros inesperados y personajes ambiguos se han convertido en un imán para los espectadores.

Este año, uno de los mejores y más interesantes se encuentra en Prime Video . Se trata de All Fer Fault, la miniserie estrenada a comienzos de este año que rápidamente rompió récords dentro de la plataforma.

La serie , que está basada en la novela de la autora irlandesa Andrea Mara, se estrenó con ocho episodios en Peacock y en pocos días se convirtió en el título más visto en la historia del servicio. Un logro que no sorprende demasiado si se tiene en cuenta el momento que atraviesa el género.

La premisa de All Her Fault arranca con una situación cotidiana que se convierte en una pesadilla. Marissa Irvine, una madre trabajadora con una vida aparentemente estable, pasa a buscar a su hijo Milo después de una cita de juegos con un nuevo amigo. Pero cuando llega a la dirección indicada, la mujer que abre la puerta asegura no conocer ni a Marissa ni al niño. En cuestión de minutos, la rutina se transforma en una investigación desesperada: Milo ha desaparecido.

A partir de ese momento la serie construye un misterio lleno de sospechas y pistas contradictorias. Marissa, interpretada por Sarah Snook , conocida por su trabajo en Succession, se ve obligada a moverse por su cuenta cuando siente que la investigación policial avanza demasiado lento. En el camino aparece Jenny Kaminski, otra madre que se convierte en su principal apoyo durante la búsqueda.

all her fault 01 Dakota Fanning y Sarah Snook en dos actuaciones sorprendentes. Peacock

Pero como suele ocurrir en este tipo de propuestas, cada nueva revelación abre otra puerta aún más inquietante. El detective Alcaras, encargado del caso, comienza a indagar en los vínculos entre las familias involucradas y descubre una red de secretos, mentiras y decisiones del pasado que complican cada vez más el panorama.

El éxito de All Her Fault no es un caso aislado. En los últimos años, el thriller psicológico se convirtió en uno de los géneros más confiables para las plataformas. Incluso Netflix, que suele dominar las conversaciones del streaming, logró sus mayores éxitos recientes dentro de esta categoría.

Mirá el tráiler de la serie All Her Fault:

All Her Fault - tráiler oficial

Las historias centradas en desapariciones, secretos familiares o identidades ocultas funcionan especialmente bien en formato de serie corta. La estructura en episodios permite desarrollar múltiples sospechosos, subtramas y revelaciones graduales que mantienen al público enganchado episodio tras episodio.

En ese sentido, All Her Fault parece haber encontrado el equilibrio justo con un misterio lo suficientemente complejo como para sostener la tensión durante ocho capítulos, pero con una narrativa clara que invita a seguir viendo.

El elenco también juega un papel importante. Además de Snook, la serie suma nombres como Dakota Fanning, Jake Lacy, Abby Elliott y Michael Peña.

Esta serie es la primera adaptación de la autora Andrea Mara, que tiene varios libros dentro del mismo género que todavía no han sido llevados a la pantalla. Esa biblioteca de historias podría convertirse en una mina de oro si la plataforma decide seguir explorando ese camino. Si estás con ganas de ver una serie corta, adictiva, con giros inesperados, All Her Fault en Prime Video es la que opción que no podés dejar de ver.