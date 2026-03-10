Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza: fechas, entradas y todo lo que tenés que saber

La reconocida banda de rock se mantiene vigente gracias a la memoria cultural. Dos de sus emblemáticos integrantes recorrerán el país y la provincia está en el calendario.

Desde que Serú Girán irrumpió en la escena hace más de 40 años, podría decirse que se convirtió una de las bandas más indiscutida del rock nacional. En las últimas horas, se cofnrimó que David Lebón y Pedro Aznar volverán a unirse en el escenario para revivir los grandes himnos del grupo.

Aunque la banda tuvo una corta duración de apenas cuatro años en su primera etapa y un fugaz regreso en el 92, el fanatismo nunca quedó al costado. Ahora, Lebón y Aznar prometen una noche poderosa que no es un simple homenaje, sino el reencuentro en carne viva con canciones que marcaron a más de una generación.

El esperado reencuentro y sus antecedentes seru giran 2 Serú Girán. IG @serugiranok La vigencia de Serú Girán ya había quedado demostrada el año pasado. En abril de 2025, Lebón y Aznar presentaron su formato homenaje ante 150 mil personas en el convocante Quilmes Rock. Un mes después, la dupla redobló la apuesta y trascendió fronteras llevando su arte al Festival Cordillera en Bogotá.

En esta nueva etapa, el gran puntapié será en el imponente Movistar Arena de Buenos Aires. Allí, volverán a sonar himnos imborrables como “Canción de Alicia en el país”, “Seminare”, “No llores por mí, Argentina” y “Perro Andaluz”, en una velada que unirá a los que buscan revivir su historia personal y a los más jóvenes que verán el mito en vivo por primera vez.

Gira nacional, internacional y entradas SERU GIRAN David Lebón en redes. X / lebon_david Además del show en Villa Crespo, el espectáculo de Lebón y Aznar cruzará la cordillera para presentarse el 21 de marzo en el Movistar Arena de Chile. Pero eso no es todo, ya que la celebración continuará con un recorrido por el interior del país: el 26 de junio estarán en el Quality Arena de Córdoba y el 4 de julio en el Metropolitano de Rosario.