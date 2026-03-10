Presenta:

Mdz Show

|

vendimia

Suspenden la tercera noche de Vendimia por las intensas lluvias y la reprogramaron para el domingo

Las intensas lluvias en el teatro griego obligaron a suspender la tercera noche de Vendimia. Abel Pintos confirmó que el show se reprogramó para el domingo.

Gabriela Sánchez

Nahuel Masuzzo

Gabriela Sánchez

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS 2
Maru Mena / MDZ

Abel Pintos confirmó en sus historias de Instragram que se suspendió por las intensas lluvias la tercera noche de espectáculos privados en el marco de la Fiesta de la Vendimia. Además, el cantante aseguró que el show será el domingo 15 de marzo.

Abel Pintos

Por el momento, la productora no lanzó un comunicado oficial sobre la suspensión pero el personal de seguridad no permite el ingreso al teatro griego y muchas personas se fueron del lugar. La tormenta se desató cerca de las 20 y a los pocos minutos cayó un rayo cerca que cortó la luz del escenario. El desperfecto técnico duró unos cinco minutos.

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS

La lluvia no da tregua en la Vendimia

Con paraguas y pilotos, los fanáticos de Abel Pintos esperaban la presentación del espectáculo pero las intensas lluvias los obligarona abandonar las gradas del teatro griego Frank Romero Day. Además, los guardias de seguridad no permitían el acceso al evento en el sector del ingreso.

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS
Cerca del teatro griego Frank Romero Day cayó un rayo antes de la repetición de la Fiesta de la Vendimia.

Cerca del teatro griego Frank Romero Day cayó un rayo antes de la repetición de la Fiesta de la Vendimia.

La tormenta en el Parque San Martín

LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 2
LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 3
LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 4

Repetición de la Fiesta de la Vendimia

Esta noche era la tercera noche de Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day organizada por una productora privada. En principio se iban a presentar: Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Abel Pintos fue el encargado de confirmar que su espectáculo será el domingo 15 de marzo.

Por su parte, mañana se realizará la repetición de “90 cosechas de una misma cepa”, el espectáculo central al que asistirán las personas que habían sacado la entrada para el domingo 8 de marzo.

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS 3

Archivado en

Notas Relacionadas