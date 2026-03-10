Suspenden la tercera noche de Vendimia por las intensas lluvias y la reprogramaron para el domingo

Las intensas lluvias en el teatro griego obligaron a suspender la tercera noche de Vendimia. Abel Pintos confirmó que el show se reprogramó para el domingo.

Abel Pintos confirmó en sus historias de Instragram que se suspendió por las intensas lluvias la tercera noche de espectáculos privados en el marco de la Fiesta de la Vendimia. Además, el cantante aseguró que el show será el domingo 15 de marzo.

Abel Pintos Por el momento, la productora no lanzó un comunicado oficial sobre la suspensión pero el personal de seguridad no permite el ingreso al teatro griego y muchas personas se fueron del lugar. La tormenta se desató cerca de las 20 y a los pocos minutos cayó un rayo cerca que cortó la luz del escenario. El desperfecto técnico duró unos cinco minutos.

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS Maru Mena / MDZ La lluvia no da tregua en la Vendimia Con paraguas y pilotos, los fanáticos de Abel Pintos esperaban la presentación del espectáculo pero las intensas lluvias los obligarona abandonar las gradas del teatro griego Frank Romero Day. Además, los guardias de seguridad no permitían el acceso al evento en el sector del ingreso.

FIESTA DE LA VENDIMIATEATRO GRIEGO FRANK ROMERO DAY NOCHE ABEL PINTOS Cerca del teatro griego Frank Romero Day cayó un rayo antes de la repetición de la Fiesta de la Vendimia. Maru Mena / MDZ La tormenta en el Parque San Martín LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 2 Maru Mena / MDZ LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 3 Maru Mena / MDZ LLUVIA PARQUE GENERAL SAN MARTIN 4 Maru Mena / MDZ Repetición de la Fiesta de la Vendimia Esta noche era la tercera noche de Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day organizada por una productora privada. En principio se iban a presentar: Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Abel Pintos fue el encargado de confirmar que su espectáculo será el domingo 15 de marzo.

Por su parte, mañana se realizará la repetición de “90 cosechas de una misma cepa”, el espectáculo central al que asistirán las personas que habían sacado la entrada para el domingo 8 de marzo.