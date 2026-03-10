El lado B de la Vendimia: caos, carpas y hacinamiento en los camarines

El compañerismo y profesionalismo de actores y bailarines se enfrentó a las incomodidades que todos los años viven en los camarines de la Fiesta de la Vendimia.

"90 cosechas de la misma cepa" brilló el domingo en el teatro griego Frank Romero Day, tras la suspensión y posterior reprogramación de la Fiesta de la Vendimia debido a las intensas lluvias que azotaron a Mendoza el sábado. Casi 500 bailarines entre folclóricos, contemporáneos y danzas mixtas, 206 actores, 10 acróbatas, 8 solistas y 50 músicos, brindaron un espectáculo impecable, mancomunados con el esfuerzo de todo el equipo técnico y artístico.

Tras la imponente escenografía se escondió una realidad que el público no puede ver y que muchos, no todos, los artistas viven mientras se preparan para salir a escena. Inmersos en un clima de camaradería y compañerismo, el equipo de actores y actrices se acomodó como pudo en el espacio que les dieron para prepararse: una carpa o gazebo que distó mucho de las comodidades básicas que tienen los camarines del interior del teatro.

ARTISTAS Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia hinchadas Artistas de Vendimia maquillándose en el piso y usando la luz natural para poder alistarse para el acto central. Diego Quiroga/MDZ Si bien es sabido que el Frank Romero Day quedó chico en cuanto a su infraestructura interna para albergar a los cientos de artistas, músicos, traspuntes, utileros y técnicos, que hacen posible el Acto Central, es triste ver las paupérrimas condiciones en las que trabajan detrás de escena, muchos de los camarines siguen siendo un verdadero caos. La gran mayoría de los espacios para cambiarse de ropa y armar a los personajes que pisarán las tablas del mítico teatro, no cuentan con sillas ni bancos para sentarse con comodidad para maquillarse. Ni hablar de mesones o mesitas, percheros para colgar prendas y trajes, solo algunos pueden hacerlo, quienes llegan temprano, el resto deben poner sus cosas en el piso.

Camarines En Malas Condiciones En La Vendimia Diego Quiroga / MDZ Aún así, los camarines del interior del teatro griego sí cuentan con espejos y luz, no la adecuada ni la ideal, para tareas de maquillaje, pero nada de asientos para todos los espacios, pocos tienen al menos lo básico. Además, se siente el calor y la humedad ya que la ventilación consta de abrir las puertas para que pase el aire que circula por los pasillos.

Artistas hacinados en los ‘camarines’ El gazebo de dos plantas que les armó la producción para los actores y actrices de esta Fiesta Nacional de la Vendimia fue verdaderamente precario. Sin luz adecuada, solo la básica, sin espejos, sillas, bancos, mesas de apoyo, con los pisos encharcados y agua escurriendo desde el techo de lona por las lluvias de esa jornada, lo que generó un verdadero caos de mochilas y ropa en el piso, quien tuvo suerte colgó como pudo sus cosas en la estructura metálica.