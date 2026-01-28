Yuyito González decidió ser tajante tras el show de Javier Milei y Fátima Florez: "Que él vaya a..."

La conductora reapareció públicamente tras el reencuentro de la expareja en Mar del Plata. Confirmó que tipo de relación con el mandatario y lanzó una dura advertencia sobre la obra de Fátima.

Luego de que Javier Milei revolucionara Mar del Plata al asistir a la obra de su otra expareja, Fátima Florez, todas las miradas se posaron sobre Amalia "Yuyito" González. La conductora, que protagonizó un intenso romance con el mandatario tras su ruptura con la imitadora, rompió el silencio ante cámaras y dejó en clara su relación con el mandatario.

La presencia de Milei en el teatro de Fátima fue parte del "Tour de la Gratitud". Sin embargo, para Yuyito, estas movidas de prensa no le resultan ajenas ni la afectan en su presente. "Yo con el Presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar. Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue", sentenció con firmeza.

La relación con el presidente y con Fátima Sin vueltas, la conductora de televisión confirmó que hoy no existe ningún tipo de vínculo con la Casa Rosada: "En este momento, contacto cero". Pero la parte más picante de la entrevista llegó cuando se le consultó si asistiría al teatro para ver a Florez, quien hoy vuelve a disfrutar de la atención presidencial en plena temporada marplatense.

Yuyito fue tajante y no ocultó su desinterés por participar del circo mediático que rodea a la humorista. "No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla", disparó sin filtros.

Además, analizó el beneficio que obtiene Fátima con estas visitas institucionales: "Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un Presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla".