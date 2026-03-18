Entrá y votá: quién querés que gane la gran final de MasterChef Celebrity 2026
La final comenzará este miércoles y promete ser una noche cargada de grandes recetas y muchísimas emociones para los participantes.
La temporada 2026 de MasterChef Celebrity finalmente llegará a su final luego de lo que fue una intensa semifinal en la que Maxi López y el Turco tuvieron que abandonar las cocinas más famosas. De esta manera, quienes definirán el reality culinario son Ian Lucas y Sofía Gonet.
Los participantes más jóvenes se lucieron en una prueba muy exigente donde no podía existir el error. Luego de recibir los elogios, el jurado le confirmó que ambos pasaban a la definición y les entregaron las famosas chaquetas de chef.
Como suele ocurrir en este tipo de programas, la final se dividirá en dos noches cargadas de emociones y con la gran expectativa de saber quién se corona como el mejor participante de la edición.
Entrá y vota: quién querés que gane MasterChef Celebrity 2026
La primera parte de la definición de MasterChef Celebrity saldrá al aire este miércoles a partir de las 21:15, donde los televidentes verán cómo los finalistas preparan un menú de tres pasos con un nivel de exigencia elevado.
Mientras que el día jueves 19 de marzo Wanda Nara dará a conocer el nombre del ganador o la ganadora del reality de Telefe. Por parte del canal esperan obtener un gran número en el rating, ya que ha sido un programa muy aceptado por el público y seguramente nadie se quiera perder la final.