¡Bomba! Levantaron los programas de radio de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani

Ángel de Brito compartió la noticia a través de su programa de streaming que sale al aire en Bondi Live.

Una nueva bomba sacudió al mundo de la farándula luego de que Ángel de Brito confirmó a través de su programa de streaming que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci no seguirán al aire en Radio Pop. El periodista sorprendió a todos con la información y reveló detalles.

"Confirmado, termina el programa de Lizy Tagliani en la Pop, me lo confirma Lizy. Me dice que el programa termina el 27", contó Ángel de Brito. El conductor dejó en claro que son dos megas figuras que deben cobrar "un caché muy importante por hacer sus programas y si hay un recorte, se empieza por las figuras que cobran mucho dinero".

En sus redes sociales, la conductora decidió hablar y fue contundente: "Paso por acá para decirles que es verdad que el programa termina, hoy me lo comunicaron y me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio, pero no importa".

La información de Ángel de Brito sobre el programa de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci Lizy y Vernaci sin programa en radio "Solo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto y por la oportunidad. Estos dos años he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído y hemos llorado", expresó la conductora sobre el levantamiento del ciclo de radio.