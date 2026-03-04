Lizy Tagliani rompió el silencio tras los rumores de su salida de La Peña de Morfi

Lizy decidió hablar luego de que comenzó a correrse el rumor de que sería reemplazada en el programa de Telefe.

La Peña de Morfi se prepara para volver a Telefe, pero por el momento no se sabe qué figuras estarán como conductores. Es que el rumor que comenzó a correr es que Lizy Tagliani no estaría al frente del programa con Diego Leuco.

Ángel de Brito confirmó en LAM que desde el canal le comunicaron que Lizy Tagliani no estará en la nueva temporada del clásico de los domingos de Telefe. La conductora decidió romper el silencio en Intrusos y fue contundente.

"Honestamente, nadie me llamó para el no por lo menos. Supongo que si vuelve, vuelve conmigo y Diego", expresó Lizy. Por supuesto que todo este revuelo la tomó por sorpresa y con el correr de las semanas se sabrá si finalmente queda fuera.

Respecto al rumor de Soledad Pastorutti como la conductora, Lizy fue sincera: "Sería genial, no sé si puede por los compromisos, pero sería bárbaro porque sabe de música y cocina. Para mí sería ideal".