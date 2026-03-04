La hija de Fito Páez habló sobre el supuesto romance con Sofía Gala y brindó detalles: "Te lo aseguro"

La única hija del intérprete apareció en cámaras y retomó el tema que parecía haber sepultado. ¿Qué dijo la joven?

Los rumores sobre un posible romance entre Fito Páez y Sofía Gala vienen resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, pero fue Margarita Páez, la hija del rosarino, quien decidió ponerle un punto final a las especulaciones.

En una reciente entrevista, la joven fue consultada sobre las versiones que vinculan sentimentalmente a su padre con la hija de Moria Casán. Lejos de esquivar el tema, Margarita fue directa: "No me preguntaron tanto igual por lo de Sofía, como si me hicieran nota todos los días. En una me preguntaron y mi círculo íntimo un poco también".

¿Son pareja? Embed - La hija de Fito Páez rompió el silencio sobre el supuesto romance con Sofía Gala: "Te lo aseguro" Para despejar cualquier tipo de duda, remarcó la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos artistas: "Pero son amigos, fin de la historia". El cronista, buscando ir a fondo, le consultó si existía la posibilidad de que fueran "amigos con derecho", a lo que Margarita respondió de manera contundente: "No, por favor, son amigos".

Ante la insistencia del movilero sobre su tajante negativa, la hija de Fito no dudó en apuntar contra las falsas noticias: "Porque inventan donde no hay. Te lo aseguro, acá en cámara, en vivo, no son pareja".

La reacción de Fito Fito Páez y Sofía Gala confirman su romance con un tierno video: los detalles de la relación Fito Páez y Sofía Gala confirman su romance con un tierno video: los detalles de la relación. Video: Instagram Sofía Gala Durante la charla, Margarita también reveló la intimidad familiar y contó cómo tomó el intérprete esta ola de rumores. "Es mi papá, te puedo asegurar que no, no hay chisme. Él se ríe cuando salen estos chismes, obvio, es como que te vinculen que están en pareja, es gracioso".