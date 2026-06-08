Dolor en el mundo del espectáculo: murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

La querida artista fue encontrada sin vida en su departamento y el periodista Pablo Montagna dio precisiones sobre su muerte.

María Rosa Fugazot falleció a sus 83 años. La actriz, cantante y comediante fue encontrada sin vida el domingo a la noche en su departamento de Palermo. La artista fue reconocida por El puntero (2011), El día que me quieras (1994) y Sos mi hombre (2012), entre otras.

Pablo Montagna, conocido periodista de espectáculos, brindó más precisiones sobre el fallecimiento de la querídisma actriz: "Anoche a las 21.45 la hallaron sin vida en su departamento de Palermo".

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot Captura de pantalla 2026-06-08 083637 La información sobre el fallecimiento de María Rosa Fugazot. Foto: X / @pablomontagna.

"Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en Güemes al 4700, tras un llamado por una persona descompensada por lo cual también fue convocado el SAME", informó el comunicador en sus redes sociales.