Netflix: la serie española que podés terminar en un día y ya es la más vista de la plataforma

Con un elenco de estrellas juveniles y una trama asfixiante, la serie se ubica como la tercera producción más elegida a nivel mundial.

El dilema familiar de las protagonistas es el eje central que atrapó a millones de usuarios. / Netflix

El gigante del streaming tiene un nuevo fenómeno que está dejando a todos pegados al sillón. Se trata de Esa noche, el thriller ibérico que acaba de aterrizar en el catálogo y ya escaló hasta el podio global de las series más vistas. Siguiendo la racha de éxitos como El asesino de TikTok, esta serie demuestra que cuando se trata de suspenso y dramas familiares oscuros, las producciones españolas juegan en otra liga.

El fenómeno español que escala en el Top Mundial de Netflix Detrás de este suceso se encuentra Jason George, una mente brillante que ya demostró su pulso para el suspenso en éxitos como Narcos y The Blacklist. Bajo la dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres, la serie cuenta con un tridente protagónico de lujo: Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero.

Esa noche - trailer Actualmente, la ficción se posiciona como la tercera serie más vista del mundo, peleando mano a mano el ranking con tanques internacionales de la talla de One Piece y Un lugar para soñar.

esa-noche-serie Claudia Salas y Paula Usero interpretan a las hermanas que deben encubrir el accidente. Netflix La trama nos traslada a unas vacaciones paradisíacas en República Dominicana que terminan en la peor de las pesadillas. La sinopsis oficial revela el punto de no retorno: “Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris, pidiendo ayuda”.

ESA-NOCHE "Esa noche" ya se ubica en el tercer puesto del ranking global de la plataforma. Netflix Las repercusiones en la prensa especializada no se hicieron esperar. Mientras portales como Heaven of Horror la califican como una opción “muy buena si te gustan los géneros de crimen, thriller y misterio”, otros como Decider fueron más críticos, señalando que les “costó mucho conectar con las hermanas y con la complicada situación en la que se meten”.