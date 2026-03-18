Netflix: la serie española que podés terminar en un día y ya es la más vista de la plataforma
Con un elenco de estrellas juveniles y una trama asfixiante, la serie se ubica como la tercera producción más elegida a nivel mundial.
El gigante del streaming tiene un nuevo fenómeno que está dejando a todos pegados al sillón. Se trata de Esa noche, el thriller ibérico que acaba de aterrizar en el catálogo y ya escaló hasta el podio global de las series más vistas. Siguiendo la racha de éxitos como El asesino de TikTok, esta serie demuestra que cuando se trata de suspenso y dramas familiares oscuros, las producciones españolas juegan en otra liga.
El fenómeno español que escala en el Top Mundial de Netflix
Detrás de este suceso se encuentra Jason George, una mente brillante que ya demostró su pulso para el suspenso en éxitos como Narcos y The Blacklist. Bajo la dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres, la serie cuenta con un tridente protagónico de lujo: Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero.
Actualmente, la ficción se posiciona como la tercera serie más vista del mundo, peleando mano a mano el ranking con tanques internacionales de la talla de One Piece y Un lugar para soñar.
La trama nos traslada a unas vacaciones paradisíacas en República Dominicana que terminan en la peor de las pesadillas. La sinopsis oficial revela el punto de no retorno: “Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris, pidiendo ayuda”.
Las repercusiones en la prensa especializada no se hicieron esperar. Mientras portales como Heaven of Horror la califican como una opción “muy buena si te gustan los géneros de crimen, thriller y misterio”, otros como Decider fueron más críticos, señalando que les “costó mucho conectar con las hermanas y con la complicada situación en la que se meten”.
En definitiva, la serie plantea una pregunta incómoda pero fascinante: “¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia?”. A través de sus episodios, los espectadores se ven obligados a cuestionar sus propios límites frente al amor y la lealtad. Con una atmósfera cargada de secretos y giros inesperados, la producción reafirma que el suspenso hecho en España sigue siendo el plato fuerte preferido por los suscriptores de Netflix en todo el planeta.