Está en Netflix, ganó tres Oscar y es la película que impactó a todo el mundo

La película Frankenstein arrasó en la entrega de premios. Es furor en Netflix, ideal para ver el fin de semana.

En Netflix siempre están las mejores opciones y en este caso hay una película que se llevó tres premios en los Oscar 2026. Se trata de Frankenstein de Guillermo del Toro que se llevó tres estatuillas en una gala imperdible.

Arrasa en Netflix La película fue el fenómeno inesperado de la última temporada de premios. Se trata de una producción que logró equilibrar el prestigio de la Academia, la ovación de la crítica y un alcance masivo e inmediato.

Alejándose de los clichés del cine de terror, Guillermo del Toro entregó una experiencia emocional. En esta versión el relato del clásico de Mary Shelley se transformó en una exploración sobre la soledad y la ética científica.

frankestein Furor en Netflix. Fuente: Netflix. La trama de la película tiene dos pilares de alto impacto; por un lado Oscar Isaac como Victor Frankenstein, un científico cuya obsesión por vencer la muerte hace que cruce fronteras morales para quedar después atrapado en el peso psicológico de su creación y Jacob Elordi como la criatura alejándose del estereotipo del monstruo para interpretar a un vulnerable y desorientado.

Visualmente, la película es un despliegue de diseño artístico donde cada encuadre refuerza el tono melancólico y sofisticado de la narrativa. La estética gótica logra alcanzar un nivel de refinamiento impecable.