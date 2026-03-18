La miniserie de 7 episodios en Netflix que cuenta una historia real llena de poder y ambición

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por historias reales que combinan drama, política y ambición. Si estás buscando algo para ver en Netflix esta semana, no te podés perder esta miniserie francesa de 7 episodios.

Estrenada en la plataforma de N roja en 2023, Tapie retrata la increíble vida de Bernard Tapie, uno de los empresarios más famosos y controvertidos de Francia. A lo largo de sus episodios, la serie propone un recorrido intenso por la vida de este hombre que fue empresario, político, cantante ocasional, presentador de televisión y hasta presidente de un club de fútbol. Una figura pública que siempre estuvo en el centro de la escena.

La serie sigue los primeros años de Bernard Tapie, mucho antes de convertirse en uno de los personajes más polémicos y famosos de Francia. A mediados de los años 60 intenta abrirse camino como cantante y sueña con alcanzar la fama, pero la carrera musical nunca despega. A comienzos de los 70 lo encontramos endeudado y tratando de reinventarse, convencido de que su destino está en los negocios y no en los escenarios.

Esa ambición lo lleva a apostar por una idea tan simple como arriesgada: un sistema de alquiler por suscripción de electrodomésticos. Contra todo pronóstico, el proyecto empieza a funcionar y se convierte en el primer paso de su ascenso en el mundo empresarial. En el camino conoce a Dominique, asistente de uno de sus inversores, con quien comparte nuevas ideas y una complicidad que termina influyendo en sus decisiones.

A partir de ahí, la serie muestra cómo Tapie empieza a construir su reputación como un empresario audaz, siempre dispuesto a arriesgarse con tal de avanzar. Entre oportunidades inesperadas, proyectos cada vez más ambiciosos y conflictos con quienes lo rodean, la historia retrata el nacimiento de un personaje fascinante que no conoce límites cuando se trata de perseguir el éxito.

Una historia inspirada en un personaje real que marcó una época

La miniserie está inspirada en la vida real de Bernard Tapie, una figura que dominó durante décadas la escena pública francesa. Empresario audaz y figura mediática, Tapie llegó a ser ministro, dueño del club de fútbol Olympique de Marsella y protagonista de múltiples controversias financieras y políticas.

Tapie - Tráiler oficial

El relato no busca ser un documental exacto, pero sí capturar el espíritu de una época marcada por el poder mediático, la política espectáculo y los grandes imperios empresariales. En ese sentido, Tapie funciona también como una mirada a la Francia de finales del siglo XX, un período en el que la televisión y la popularidad podían convertir a un empresario en una superestrella.

Laurent Lafitte se pone en la piel de Bernard Tapie con una mezcla de carisma, arrogancia y energía que sostiene toda la narrativa. A su lado aparece Joséphine Japy, que interpreta a Dominique Tapie, la esposa del empresario.

Tapie es una de esas series que combinan historia real, drama y personajes fascinantes. Para quienes disfrutan de las historias sobre poder, ambición y figuras polémicas que marcaron una época, esta miniserie francesa de Netflix es una apuesta segura.